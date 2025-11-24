Melegedőbuszt küldtek a durrdefektet okozó kátyú áldozatainak

November 22-én este egy kátyú legalább 14 autónak okozott durrdefektet Budapesten, a Könyves Kálmán körút-Mester utca sarkánál. A villamossínek közötti lyuk észlelését megnehezítette a vizes aszfalt, így lehetett ilyen magas az áldozatok száma – és ezek csak azok az autók, amelyek nem tudták folytatni útjukat, lehetnek olyanok is, akiknél menthetetlenül sérült az abroncs, de nem történt azonnal nyomásvesztés, így folytatták útjukat.

Több mint tucatnyi autónál okozott durrdefektet egy kátyú a Könyves Kálmán körúton

Fotó: AM Autómentés

A kátyú áldozatainak melegedőbuszt küldött a helyszínre a BKK

A BKK Zrt. és a BKV Zrt. szakemberei hidegaszfalt-technológiával tömték be a lyukat, a kereszteződés felújítása tervben van, de forráshiány miatt eddig még nem került sor arra. Folyamatosan ellenőrzik a kérdéses útszakaszt az ellenőrök, és többször aszfaltoztak már itt az elmúlt időszakban, ennek ellenére bármikor előfordulhat – különösen a fagy esetén –, hogy éles peremű kátyúk alakulnak ki.