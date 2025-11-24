Melegedőbuszt küldtek a durrdefektet okozó kátyú áldozatainak

November 22-én este egy kátyú legalább 14 autónak okozott durrdefektet Budapesten, a Könyves Kálmán körút-Mester utca sarkánál. A villamossínek közötti lyuk észlelését megnehezítette a vizes aszfalt, így lehetett ilyen magas az áldozatok száma – és ezek csak azok az autók, amelyek nem tudták folytatni útjukat, lehetnek olyanok is, akiknél menthetetlenül sérült az abroncs, de nem történt azonnal nyomásvesztés, így folytatták útjukat.
A kátyú áldozatainak melegedőbuszt küldött a helyszínre a BKK
A BKK Zrt. és a BKV Zrt. szakemberei hidegaszfalt-technológiával tömték be a lyukat, a kereszteződés felújítása tervben van, de forráshiány miatt eddig még nem került sor arra. Folyamatosan ellenőrzik a kérdéses útszakaszt az ellenőrök, és többször aszfaltoztak már itt az elmúlt időszakban, ennek ellenére bármikor előfordulhat – különösen a fagy esetén –, hogy éles peremű kátyúk alakulnak ki.