Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Botrány a háttérben: kiszivárgott, hogy ki írta valójában a Trump-béketervet

BKV

Melegedőbuszt küldtek a durrdefektet okozó kátyú áldozatainak

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A Könyves Kálmán körutat keresztező villamossíneknél szakadt fel az aszfalt. Több mint tucatnyi autó kapott durrdefektet a kátyú miatt.
Link másolása
Vágólapra másolva!
BKVkátyúautós hírBKKKönyves Kálmán körútdurrdefekt

November 22-én este egy kátyú legalább 14 autónak okozott durrdefektet Budapesten, a Könyves Kálmán körút-Mester utca sarkánál. A villamossínek közötti lyuk észlelését megnehezítette a vizes aszfalt, így lehetett ilyen magas az áldozatok száma – és ezek csak azok az autók, amelyek nem tudták folytatni útjukat, lehetnek olyanok is, akiknél menthetetlenül sérült az abroncs, de nem történt azonnal nyomásvesztés, így folytatták útjukat.

A kátyú helye a Könyves Kálmán körúton.
Több mint tucatnyi autónál okozott durrdefektet egy kátyú a Könyves Kálmán körúton
Fotó: AM Autómentés

A kátyú áldozatainak melegedőbuszt küldött a helyszínre a BKK

A BKK Zrt. és a BKV Zrt. szakemberei hidegaszfalt-technológiával tömték be a lyukat, a kereszteződés felújítása tervben van, de forráshiány miatt eddig még nem került sor arra. Folyamatosan ellenőrzik a kérdéses útszakaszt az ellenőrök, és többször aszfaltoztak már itt az elmúlt időszakban, ennek ellenére bármikor előfordulhat – különösen a fagy esetén –, hogy éles peremű kátyúk alakulnak ki.

@amautomentes Szombat esti káosz👀🙄🦉 #káosz #baleset #neked #nektek #foryou ♬ eredeti hang - Aporkaaa Megment🆘😇

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!