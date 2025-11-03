Hírlevél

autós hír

Mindenki pocsolyának hitte a brutális kátyúkat, repkedve törtek ripityára az autók – videó

1 órája
Olvasási idő: 2 perc
Több autóban is komoly anyagi kár keletkezett egy úton. Kegyetlen pusztítást végeztek a kátyúk.
autós hírúthibapocsolyakátyú

Messziről pocsolyáknak néztek ki, valójában óriási kátyúk voltak - több járműben is komoly anyagi kár keletkezett valahol Ázsiában. A videó leírásából nem derült ki, hol készült a felvétel, többen mindenesetre Indonéziára tippeltek.

Az úthibákat nem jelezték előre, így az autósok szó szerint gyanútlanul hajtottak bele a mély árkokba. A felvétel alapján a szerencsésebbek megúszhatták egy futóműállítással, néhány jármű azonban komolyabban is megsérült.

Videón a kátyúk pusztítása:

 

