Kerékbilincset tettek egy autóra Óbudán, a sofőr reakciója szédületes volt – fotó

Kerékbilincs is került arra az autóra, amelyet az óbudai közterület-felügyelet november 27-én bírságolt meg szabálytalan parkolás miatt. A tulajdonos azonban úgy döntött, nem várja meg, hogy a helyzet a hivatalos ügymenet szerint oldódjon meg.

A sofőr a kerékbilincs láttán nem a telefonjáért, hanem az emelőért nyúlt. Lecserélte a kerékbilinccsel lezárt kereket, odatámasztotta egy fa tövébe, majd a pótkerékkel elhajtott, mint aki jól végezte dolgát.

Így járt a kerékbilincs:

"Rossz hírünk az elkövető számára: a parkolási tartozást nem lehet kicserélni pótkerékre. A bírság marad, sőt ezzel a manőverrel még egy új fejezetet is nyitott a történetben" - üzente a közterület-felügyelet.