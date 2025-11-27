Új szabály jöhet az autóiparban – ez mindent felforgathat

Autóbaleset esetén a tűzoltók és egyéb műszaki mentők kiérkezése akár fél órába is beletelik, első körben a szemtanúk próbálnak segítséget nyújtani – ők pedig a kilincshez nyúlnak. Már ha egyáltalán tudnak, hiszen a legújabb villanyautókon a légellenállás javítására hivatkozva terjednek a rejtett kilincsek, amelyet immár az utastérből is elektronikus kilinccsel egészítenek ki a gyártók az egyszerűség kedvéért (így nem kell félig elektronikus félig mechanikus rendszert csinálni). Az ajtó nyitásához szükség van áramra, márpedig lehet, hogy a balesetnél megszakad az áramkör.

Kívül-belül mechanikus kilincseket követel meg a kínai jogszabály-tervezet az autóktól

Fotó: MJY / Hongqi

A mechanikus kilincsek mellett az akkumulátor-tüzekkel is foglalkozik a tervezet

Gépjárműtűz esetén minden másodperc számít, úgyhogy a kínai Közbiztonsági Minisztérium által előterjesztett jogszabály-tervezet alapján minden utastérajtónak kívül és belül is rendelkeznie kell mechanikus kilinccsel, és a központi zárnak is nyitnia kell baleset esetén, tehát akkor is oldania kell a záraknak, ha megszűnik az áramellátás. Ehhez hozzájön, hogy személyautóknál minden ülőhelyről legalább két ajtónyílásnak kell elérhetőnek lenni (nem számolva a csomagtérajtót), így balesetnél könnyebb a mentés.

Az akkumulátor-tüzeknél a megelőzésre helyezik a hangsúlyt, ha például a fedélzeti elektronika hibás cellát érzékel, arról hang- és fényjelzéssel kell tájékoztatni az utasokat. Olyan nyomáscsökkentő szelepeket kell használni, amelyek működésük során nem akadályozzák a jármű elhagyását – értsd nem az ajtók irányában engedi ki a nagynyomású gázokat. Autóbuszoknál olyan hamar kell érkeznie a vészjelzésnek, hogy legyen még legalább 5 perc a tűzig vagy robbanásig – ez idő alatt biztonságosan meg tud állni a jármű és kiszállhatnak az utasok.

