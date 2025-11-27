Rosszul sült el a kínai terepjáró reklámfilm forgatása

A Chery Fulwin X3L műszaki értelemben egy roppant különleges autó. Bár csak 1,5 literes motor hajtja, a fejlett plug-in hibrid rendszer jóvoltából 422 lóerőt teljesít a 4x4-es csúcsváltozata, ráadásul tisztán elektromosan bő 200 kilométert képes megtenni egy töltéssel. A tradicionális terepjárók stílusában megrajzolt modellnek nagy hírverést szeretett volna csapni a gyártó egy látványos mutatvánnyal. A marketingesek azt találták ki, hogy megismétlik a Land Rover 2018-ban bemutatott kihívását, amikor a kínai Tianmen-hegyen 999 lépcsőfokból álló lépcsősort másztak meg a Range Rover Sporttal.

A kínai Chery modelljei roppant népszerűek. Ez itt a Fulwin terepjáró

Fotó: Chery

A kínaiak a britekkel ellentétben nem jártak sikerrel

A roppant meredek, helyenként 45-60 fokos dőlésszögű lépcsőkön felmenni hatalmas kihívás, szükség van hozzá megfelelő abroncsokra, nagy hasmagasságra, megfelelő terepszögekre és persze ügyes összkerékhajtásra. Mivel elméletben mindegyik megvan a Chery Fulwin X3L-ben, bátran vágtak neki a kalandnak, amely jól is indult, de a lépcsősor felső harmadában a jármű elvesztette a lendületét és elkezdett hátrafelé csúszni, végül nekiment a korlátnak. Az esetről azonban nem konkrétan az autó képességei tehetnek: a biztonsági rögzítőkötél lecsúszott és az egyik kerékre tekeredett, ami lényegében meggátolta az autót a szabad mozgásban… Íme, a videó: