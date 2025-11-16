Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Atombomba – Magyar Péter tanácsadója Magyarország megbüntetéséről fantáziál

Ezt látni kell!

Donald Trump ismét Orbán Viktort méltatta egy interjúban

úttest

Kiesett az utas az autóból, majd jött a nagy meglepetés!

53 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Biztonsági öv nélkül utazott, naná, hogy kizuhant a zavart utas.
Link másolása
Vágólapra másolva!
úttestkizuhanbukfencdriftpartiövbajautós hírsérülésautó

Olyan gyorsan történik minden, hogy ajánlott erősen figyelni! Illegális driftparti, biztonsági öv nélküli utassal, aki persze kizuhan az úttestre! Kicsit sántikál, kicsit zavarosan dülöngél, majd jön a legnagyobb meglepetés!

Ez előre meg volt írva

Ahelyett, hogy örülne a sérülések nélkül megúszott bukfencnek, főhősünk ott topog az autó mellett, az ajtó nyitva, így vissza is pattan az anyósülésre. Talán mondani sem kell, mekkora baj lehetett volna ebből az őrült mutatványból...

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!