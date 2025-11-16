Kiesett az utas az autóból, majd jött a nagy meglepetés!

Olyan gyorsan történik minden, hogy ajánlott erősen figyelni! Illegális driftparti, biztonsági öv nélküli utassal, aki persze kizuhan az úttestre! Kicsit sántikál, kicsit zavarosan dülöngél, majd jön a legnagyobb meglepetés!

Ez előre meg volt írva

Ahelyett, hogy örülne a sérülések nélkül megúszott bukfencnek, főhősünk ott topog az autó mellett, az ajtó nyitva, így vissza is pattan az anyósülésre. Talán mondani sem kell, mekkora baj lehetett volna ebből az őrült mutatványból...