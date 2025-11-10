Komolyan zsebbe nyúlhatnak az elektromos autósok!

Az Egyesült Királyságban is rákapcsoltak az elektromos átállásra és egyre többen vesznek villanyautót. Azonban pontosan emiatt folyamatosan csökken a hagyományos üzemanyagokból származó adóbevétel, ami hamarosan komoly problémákat okozhat a költségvetésben. A hírek szerint emiatt a kormány – pontosabban Rachel Reeves pénzügyminiszter – mérlegeli, hogy megtett út alapú adózási rendszert vezessenek be az elektromos autókra.

Valahogy pótolni kell a kieső bevételeket: megadóztathatják az elektromos autókat

Fotó: ADAC

Ennyit kellene fizetni az elektromos autók után

A javaslat szerint a villanyautó tulajdonosoknak 3 pennyt kellene fizetni mérföldenként (azaz 1,609 kilométerenként), ami a jelenlegi árfolyammal kalkulálva körülbelül 9 forint/kilométeres díjat jelent. És hogy miként lehetne behajtható az adó? Egy ötlet szerint GPS-alapú nyomkövetéssel, mások szerint pedig az előzetes becsült éves futásteljesítmény alapján fizetnék, és év végén történhetne korrekció a kilométerszámláló alapján. A törvényjavaslattal kapcsolatos konzultáció most kezdődik, a bevezetés dátumának pedig 2028-at jelölték meg. Az biztos, hogy az elektromos autók jelentős értékvesztése mellett az adók bevezetése sem segíti majd a terjedésüket. Ez annak ismeretében különösen érdekes, hogy a jelenlegi tervek szerint az Egyesült Királyságban 2035-től csak akkumulátoros-elektromos autókat lehet újonnan vásárolni.