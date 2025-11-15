Életveszélyt kockáztatnak ezek az autósok!

Az Apollo gumigyártó cég több európai országban is kutatást végzett arra vonatkozóan, hogy az autósok hogyan viszonyulnak a vizes útfelületen való közlekedéshez. A felmérés kiterjedt Magyarországra is, méghozzá 1000 fős mintával. Az eredmények szerint hazánkban a megkérdezett járművezetők csaknem fele, egészen pontosan 47 százaléka alábecsüli a nedves útviszonyok között, nagy sebességgel való vezetés esetén szükséges féktávolságot. Sőt, sokkal rosszabb, hogy ebbe a 47 százalékba az is beletartozik, aki egyáltalán nincs is tisztában azzal, hogy ilyenkor hosszabb féktávolságra kell számítani.

Közlekedés: van akinek fogalma sincs, mit kell csinálni nedves úton

A közlekedésbiztonsággal és vezetéstechnikával foglalkozó szakemberek általánosságban azt szokták javasolni, hogy kettőzzük meg az általános, két másodperces követési távolságot az előttünk haladó járműhöz képest, amikor nedves úton közlekedünk. Azonban a gyakorlat más mutat, a felmérés szerint az autósok 44 százaléka úgy gondolja, hogy négy másodpercnél rövidebb követési távolság is elegendő, 3 százalékuk pedig egyáltalán nem tudja, hogy mekkora távolságot kell tartani. Kijózanító az az adat, miszerint csak minden negyedik autós van tisztában azzal, hogy nedves körülmények között a normál féktávolságot meg kell duplázni. Külön érdekesség, hogy a 35 és 44 éves kor közötti autótulajdonosok alkotják azt a csoportot, amely a legkevésbé van tisztában a vizes úton való megálláshoz szükséges féktávolság hosszával, a felmérés szerint csupán 21 százalékuk ismeri a vonatkozó útmutatást. Az előttünk álló időszakban a téli felkészítéssel is sokat tehetünk a biztonságos közlekedésért.