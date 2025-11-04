Bunkón beparkolt a szeméttároló elé, a kukások bosszúja zseniális volt – videó

Hiába volt tele üres hellyel egy lakópark parkolója Cseljabinszkben, egy autós pont a szeméttároló elé parkolt le. A kukások dolgát ezzel jócskán megnehezítette, sokkal több idejük ment el a konténerek kiürítésére.

A bosszú nem is maradt el: az edények kiürítése után szépen körbebástyázták velük az autót, hátha ebből tanul a sofőr. Az mondjuk látszott rajta, hogy eléggé felhúzta magát dolgon, elég idegesen lökdöste arrébb a kukákat, de talán mégis megtanulta a leckét.

Videón a kukások bosszúja: