Szegény ember vízzel főz: Lada Aura alapján készült a Maybach-másolat

A nyugati szankciók annyiból nem érték el a céljukat Oroszországban, hogy a felső tízezer még mindig képes beszerezni a vágyott luxusautókat, épp csak hosszabb szállítási útvonalra vannak rákényszerítve. Azonban a középosztály már hiányolja a megszokott prémiumautókat, ami eddig a 2003-ban alapított Power Wheels nevű felnigyártó célcsoportja volt. Most jobb híján az elérhető hazai luxus, a 245 mm-rel nyújtott karosszériával rendelkező Lada Aura alapján építettek egy Maybach-utánzatot, hogy megmutassák, milyen könnyen lehet felidézni a szebb időket.

Kétszínű fényezéssel és 20 colos felnikkel próbál Maybach-életérzést közvetíteni a Lada szedán

Fotó: Moszkva Autoshow

Kétszínű fényezés és 20 colos polírozott felnik alakítják át a Lada megjelenését

Úgy hozták létre a Maybach márka klasszikus színkombinációját, hogy a platina szürke fényezésű Lada Aura karosszériájának alsó részét cseresznyepirosra fújták le. Ennél is látványosabb változást jelent, hogy a kerékjáratokat a Power Wheels 20 colos átmérőjű PW L012-es felnijei töltik meg a maguk tükörpolírozott, csillogó tárcsájukkal, ami jól kiegészíti a gyárilag bőven járó króm díszeket. Kérdés, az orosz utakon hány métert élnének túl a peres gumik, amelyek nem tűnnek valami kátyúálló daraboknak.

A Lada Aura egyébként legalább olyan ritka látvány az utakon, mint a Maybach, a 8,2-9 millió Ft-nak megfelelő rubelért kínált nyújtott Vestából 2025 első 10 hónapjában alig 1118 példányt adtak el úgy, hogy az eredeti listaárhoz képest 20%-kal, azaz mintegy 2 millió Ft-tal olcsóbban adják. A vásárlók túlnyomó többsége egyébként állami szervezet, akik nem jószántukból választják az autót, a szabadpiacon elvétve kerül gazdára egy-egy példány.