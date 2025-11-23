Mindenkit megbabonázott ez az autó

A Lamborghini Bravo egy Bertone által tervezett, kétüléses kupé koncepcióautó, melyet az 1974-es Torinói Autószalonon mutattak be. A modellt eredetileg az Urraco utódjának tervezték, mégsem került sorozatgyártásba: a Lamborghini az olajválság hatására meggyengült és végül csak egyetlen működőképes prototípust gyártottak belőle. Ennek ellenére a designelemei, mint például az ablakok elrendezése és a szögletes karosszéria, számos későbbi Lamborghini-modellre, különösen a Countach-ra nagy hatással voltak - a Bravo öröksége a mai napig benne él a márkában. A legendás típusról 1975-ben közölt cikket az Autó-Motor magazin.

Valósággal sokkolt a közönséget a Lamborghini formája

Ennél szokatlanabb formát még nem alkotott a Lamborghini

Lamborghini Bravo lett a neve annak a modellnek, amelyet még a múlt év december 6-án megjelent számunk "Képes Híradó"-oldalán mutattunk be. Akkor még csak azt írhattuk, hogy a formát az olasz Bertone tervezte, és a kocsit egy Lamborghini-motorral a Torinói Szalonra készítették. Azóta nemcsak rajzot, hanem fotókat is kaptunk a kétüléses kupéról, amelynek nevét a Lamborghini-hagyományok szerint ismét a bikaviadalok világából választották. A "Bravo" különben a korábbi, igen gondos aerodinamikai kísérletek nyomán formázott, úgynevezett tiszta, logikus vonalvezetésű karosszériát mutat, amelyben egy új Lamborghini-motort is felavattak. Ez a nyolchengeres V-motor keresztirányban helyezkedik el az üléstámlák és a hátsótengely vonala között, biztosítva a kocsi ideális súlypontját.

Persze, az ilyen merész vonalvezetésű, kétüléses sportautó, a 3 literes, 300 DIN lóerős, 7800 fordulatú, 10:1 sűrítésű motorral, ma nem tartozik a keresett konstrukciók közé, de ezt, úgy látszik, maguk az építők is tudják.

Erre utal Nuccio Bertone nyilatkozata, amelyben kitér az adott energiahelyzetre és az általános gazdasági lehetőségekre, amelyek közismerten nem az ilyen jellegű modelleknek kedveznek. Bertone a jövőbe vetett hitét kívánja bizonyítani új alkotásával, amely jelenleg csupán egy kézimunkával előállított érdekes minta. Hangsúlyozza viszont, hogy a prototípusnak mindig jóval előbb kell készen lennie, mert a tervezéstől a gyártásig általában sok idő telik el. Az újszerű ablakformák és a feltűnő rácsozatok – amelyek bizonyára ideális hűtést eredményeznek – valószínűleg külön-külön felhasználásra kerülhetnek a szolidabb autókon. Valószínűleg jóval előbb, mint ahogy a "Bravo" mostani adottságaival gyártásra kerülhet. Ennek ellenére érdekes megismerkedni a 373,5 cm hosszú, 188 cm széles, 103,5 cm magas, 225 cm tengelytávú, 1085 kg súlyú, ötfokozatú váltóval rendelkező kocsival, amelyet végül is 272 km/óra sebesség elérésére tervezett az autósvilág két híres olasz mestere.