Az ész megáll: 550 literes (!) benzintankja van ennek a terepjárónak

Eleve kemény terepjárónak készült az aktuális, már önhordó karosszériás Land Rover Defender, amelynek tudása a gyémánt keménységére utaló Octa nevű csúcsmodellben teljesedett ki. Azonban még ezt is lehet tovább fokozni, hiszen itt van a Dakar D7X-R nevű modellváltozat, amely kulcsrakész tereprali-autóként gazdagítja a kínálatot – ezt is Nyitrán gyártják azon a szerelősoron, ahol a civil példányok készülnek.

A Land Rover Defender-sorozat csúcsmodellje a gyári építésű Dakar D7X-R, a csomagtartó helyére kerül az 550 literes benzintank - 60 l/100 km-es átlaggal számolnak

Fotó: Land Rover

Stílszerűen a Dakar Ralin lesz a világpremierje a Land Rover új raliautójának

Az FIA szabályzata alapján a Stock, azaz szériagyártású autók között indul majd a gyári csapat a W2RC tereprali-világbajnokságon, az első verseny 2026 januárjában a Dakar rali lesz Szaúd-Arábiában. Mivel itt 800 kilométert meghaladó hosszú gyorsasági szakasz is van, a csomagtér helyére 550 literes benzintankot szereltek, hogy padlógázon lehessen teljesíteni ezt a távot. Nagyjából 60 l/100 km-es benzinfogyasztással számolnak tehát a konstruktőrök, muszáj megjegyezni, hogy az FIA előírásainak megfelelően fenntartható forrásból származó benzinnel megy majd a gyári istálló. Nem nyúlnak a motorhoz* és a váltóhoz, de rövidebbre veszik a végáttételt, hogy jellemzően laza talajon jobb legyen a gyorsítási képesség. Megnövelik a hűtőrendszer kapacitását, a nyomtávot 60 mm-rel kiszélesítik és 35 col átmérőjű terepmintás abroncsokat használnak. A felfüggesztésben annyi még a változás, hogy a nagyjából 415 kg-nyi üzemanyag miatt nagyobb teherbírású Bilstein lengéscsillapítókat építenek be.

* az FIA szabályzat kg/LE értéket határoz meg, január 1-én lesz meg a pontos lóerőszám a hivatalos mérlegelést követően, de az biztos, hogy az alacsonyabb lesz az utcai autó teljesítményénél

Fotó: Land Rover

Különösen erős alsó védelmet építenek be a kemény landolásokra számítva, emiatt a küszöböt is feljebb vitték és megcsonkolták az ajtók külső borítását. A vezetőt fel-a-fejjel kijelző tájékoztatja (FIA-előírás), a navigátor előtt két nagy méretű táblagép (szintén FIA-követelmény) segíti a navigációt. Karbon elemekkel takarják az acélcsőből szerkesztett bukókeretet, a verseny kagylóüléseknél hatpontos biztonsági öveket használnak. A hátsó ülések helyén szállítják a 3 darab pótkereket, a szerszámkészletet és elsősegély-felszerelést, a kerékcserét az oldalankénti beépített hidraulikus emelő könnyíti meg.