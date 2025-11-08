Őrület, ezek a leggyorsabb utcai autók!

Amikor 1998-ban Andy Wallace tesztpilóta a McLaren F1-essel 386 km/órás sebességet elérve megdöntötte a leggyorsabb utcai autó rekordját, talán senki sem gondolta, hogy a 400 km/órás határ áttörése mennyire kemény dió lesz. Egészen 2005-ig kellett várni arra, hogy a Bugatti csapata a Veyronnal új rekordot fusson, ekkor 408 km/órás tempót tudtak elérni. Manapság azonban ennél is nagyobb sebességgel száguldhatnak az utcai szuperautók. Mutatjuk a három leggyorsabbat!

A világ leggyorsabb utcai autóinak teljesítménye bőven 1000 lóerő felett van

Fotó: Bugatti

A harmadik leggyorsabb: Koenigsegg Agera R

A svéd manufaktúra tavaly ünnepelte fennállásának 30. évfordulóját – ez idő alatt szinte megszámlálhatatlanul sok különleges autóval rukkoltak elő. A koronaékszer azonban ţ a sebesség szempontjából – az Agera RS, amelynek alkotásakor eleve az volt a cél, hogy a Bugattit letaszítsák a trónról. A Koengisegg ezért 2017-ben lezáratott egy nyílegyenes, tökéletes minőségű útszakaszt Nevadában, majd beült a volán mögé Niklas Lilja tesztpilóta, aki 447 km/órás tempót ért el az extrém sportkocsival. A típus 5,0 literes, V8-as motorja 1360 lóerős teljesítménnyel sokkolta az ellenfeleket!

Mindössze 25 példányt gyártottak az Agera RS-ből

Fotó: Autowp

2. Bugatti Chiron Super Sport 300+

A nagy vetélytárs, francia Bugatti nem hagyhatta szó nélkül, hogy egy jóval kisebb forrásokkal rendelkező márka elrabolta előlük a dicsőséget jelentő címet. A cél az volt, hogy a Veyron különleges változatával, a 300+-szal elérjék a 300 mérföld/órás, azaz 483 km/órás sebességet. Nos, az erőfeszítések nem voltak hiábavalóak, ugyanis 2019-ben a VW németországi tesztpályáján 490 km/óráig gyorsultak vele. Az 1600 lóerős különlegesség nemcsak izmosabb motort kapott a többi Veyronhoz képest, hanem súlycsökkentésen is átesett.

A VW-csoporthoz tartozó Bugatti döbbenetes motorokat gyárt: a Veyron erőforrása 16 hengeres!

Fotó: Bugatti

1. Yangwang U9 Extreme

Ha a kínaiak valamit a fejükbe vesznek, azt általában szívós munkával el is érik. A BYD-hez tartozó Yangwang elkészítette az U9-es elektromos szupersportautót, amely először 472 km/órával megdöntötte a villanyautók sebességrekordját. Azonban ennyivel nem elégedtek meg, ugyanis szeptemberben a németországi Papenburg tesztközpontban 496 km/óráig gyorsultak a fenevaddal, amely igazi műszaki remekmű. Az autó akkumulátora 1200 voltos (!) feszültségen működik, a villanymotorok összteljesítménye pedig 3019 lóerő. Az autó technikai színvonalát mi sem jelzi jobban, minthogy az űrhajózás világából származik az alumíniumötvözet, amiből a motor burkolatát készítik!