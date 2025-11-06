Ilyet még biztosan nem látott! Elképesztő dolgot készítettek LEGO-ból

125 focipályányi terület, melyet 13 tesztpályával szereltek fel – nehéz elképzelni a prémium gumiabroncsgyártó Hankook legmodernebb Technoring tesztpályájának méreteit. Ez azonban nem így van a most bemutatott miniatűrrel, amely a pálya részletes LEGO-változata. Wani Kim művész 8000 LEGO-kockát használt fel a 2022-ben megnyílt pálya 1:700 méretarányos másához, beleértve a markáns irányítótornyot, amely a valóságban több mint 37 méter magas. Természetesen a járművek sem hiányozhatnak a dél-koreai Taeanban található tesztterület modelljéről.

Az igazi mellett 1:700 méretarányban is megépült a Hankook tesztközpontja - LEGO elemekből

Fotó: Hankook

Összeragasztották a LEGO elemeket, az örökkévalóságnak készült a pálya

Csúszópálya, irodaépület és tereppálya – ahhoz, hogy minden pontosan olyan legyen, mint az eredeti, egy kicsit több kell, mint a Lego játékokhoz mellékelt rövid építési útmutató. Ami egyszerűnek tűnik, az valójában rendkívül összetett – ez a közös pont a gumiabroncsok és a Lego projekt között. A gumiabroncsokhoz hasonlóan – melyek fejlesztése, tervezése és gyártása jóval komplexebb, mint az elsőre tűnhet – egy több mint 5000 Lego kockából álló építési projekt is jóval több tervezést és eszközt igényel. Wani Kim, aki szenvedélyét karrierré tudta formálni, és a világ mindössze 24 minősített szakemberének egyike, programozói tudását felhasználva saját programokat fejlesztett ki – többek között egy alkatrészkezelő rendszert is –, amelyek lehetővé tették számára, hogy modelleket szimuláljon és részletes építési tervet készítsen az ilyen összetett gyártási folyamatokhoz. Hogy minden tökéletes legyen, a LEGO koreai úttörője kalapácsot és ragasztót is használ – elvégre a művészeti alkotásokat általában az örökkévalóságnak készítik.

Nem csík kívül, belül is funkcionális a tesztközpont

Fotó: Hankook

A Hankook Tire a “Hankook X Digital Creator” projekt keretében 2022 óta dolgozik együtt befolyásos művészekkel. Wani Kim mellett – aki minősített LEGO alkotóként már megtervezte a szöuli Louis Vuitton üzlet kirakatát – a Hankooknak KAZE PARK (Seungwoo Park) digitális művésszel, valamint sketch_juny illusztrátorral is vannak közös projektjei, aminek eredményeként egyedülálló, a fiatalabb közönség körében rendkívül népszerű tartalom születik.