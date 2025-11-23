Ezek a legolcsóbb új autók Magyarországon!

Ha az elmúlt éveket nézzük, egy dolog biztos: az új autók jelentősen drágultak és nem úgy tűnik, hogy ez a tendencia megállna. Pedig a kedvező árú új autókra nagy igény mutatkozik, hiszen ki ne szeretne egy vadonatúj járműben utazni, amire optimális esetben évekig alig kell költeni valamit? Szerencsére még mindig vannak emészthető árú járművek, igaz ez a kör évről-évre egyre szűkebb lesz. Összeállításunkban az öt legolcsóbb, hazánkban kapható új típust listázzuk.

A legolcsóbb autók versenyében a Dacia most is elöl van. A Sandero aktuális nemzedéke 2020-ban érkezett, 2023 óta pedig frissített formában kapható

Fotó: Autowp

A legolcsóbbak: Dacia Sandero és Kia Picanto

Bár korábban a Dacia Sandero sokáig birtokolta hazánkban az első helyet, a Kia miniautója felzárkózott mellé. Mindkét típus ára akciósan, a készlet erejéig 5 799 000 Ft, ám ennyiben ki is merülnek a hasonlóságok, ugyanis más kategóriába tartoznak. A Renault Clio alapjaira épülő Sandero a nagyranőtt kisautók táborához tartozik, 4,08 méteres hosszával és 328 literes rakterével némi kompromisszummal családi autóként is helytállhat. Persze az 1,0 literes, 65 lóerős motorral nem éppen fürge autó az alapváltozat és a légkondicionáló is feláras tétel (150 000 forint), egy roppant sikeres modellről beszélünk. 2017 óta Európában a magánvásárlók körében a Dacia típusa a legnépszerűbb új jármű. Ehhez képest a Kia egy méretosztállyal lejjebb játszik, a Picanto 3,65 méterével a városi miniautók körébe tartozik. Motorja 1,0 literes, 63 lóerős, vagyis ez sem egy rakéta, de a felszereltségre aligha lehet panasz, ugyanis a dél-koreaiak alapáron adják a klímaberendezést és a tolatókamerát is. Arról nem is beszélve, hogy a kis Picantóra hét évre vagy 150 ezer kilométerig terjedő garanciát vállalnak.

A Picantót már csak a 63 lóerős benzinmotorral kínálják

Fotó: Autowp

Fiat és Toyota a harmadik helyen

A harmadik helyet megosztva foglalja el a Fiat Pandina és a Toyota Aygo - 5 990 000 forintos árukkal épphogy befértek a 6,0 millió forintos lélektani küszöb alá. Közös mindkét autóban, hogy van újabb fejlesztésű változatuk, ám ez semmit sem von le kiváló ár-érték arányukból. A 3,63 méter hosszú olasz típushoz alapáron adják a légkondicionálót és a digitális műszerfalat is, emellett az összeállításunkban szereplő autók közül egyedüliként lágy-hibrid hajtással büszkélkedhet, az 1,0 literes, háromhengeres benzinmotor munkáját ISG rendszer segíti.