Ön szerint melyik a világ legrondább autója? Szavazzon!

A tervezők sokszor vért izzadnak, hogy harmonikus formákat alkossanak. Figyelik az arányokat, sokszor pedig hosszú hónapokat töltenek el egy-egy részlet finomításával. A listánkban szereplő autóknál azonban az egész összkép meghökkentő, méghozzá nem pozitív értelemben. A legrondább autók sok szempontból felejthetetlenek...
Nézzük a legrondább autókat!
Ssangyong Rodius
8 éven keresztül borzolta a kedélyeket külsejével a Ssangyong Rodius első nemzedéke. A 2004-ben debütált egyterű hiába volt praktikus és kényelmes autó, a sokkoló kinézet miatt eleve kizárt volt a piaci siker.
Fiat Multipla
Annyira ronda, hogy az már szép! Sokszor hallhattuk a Fiat Multipla kapcsán ezt, ám a mi álláspontunk szerint ennek az autónak tényleg jól áll a távolság. Az 1998-ban debütált modell második generációjának már emészthetőbb külsőt terveztek.
Ford Scorpio
A Ford Scorpio első nemzedéke a vágyak tárgya volt, a másodikra viszont ez nem volt elmondható. A békaszemű nagyautó 1994-ben mutatkozott be, de már 1998-ban utód nélkül csendben kivezették a piacról. Rossz értelembe véve lógott ki a Ford palettájáról…
Mitsuoka Galue
A japán cég mindig is híres volt megosztó külsejű autóiról, ám a Galue egészen döbbenetes. Ahogyan a típus harmadik nemzedékénél az arisztokratikus megjelenésű hűtőmaszk keveredik a japán szedánok formájával, az a felejthetetlen kategóriába tartozik.
Hyundai Coupé
A dél-koreai kupé első kiadása 1996-ban jelent meg. Nem volt egy matyóhímzés akkor sem, de 1999-ben a modellfrissítéssel még inkább megosztó irányba mentek el a tervezők. Szerencsére az újabb nemzedékeknél nem követtek el ilyen hibát.
Renault Wind
Miniautó kabrió karosszáriával? A 2010-től 2013-ig gyártott bébi roadster a Twingo alapjaira épült, arányaival viszont igencsak kiverte a biztosítékot. Nem véletlen, hogy azóta a márkák nem nagyon kísérleteznek még hasonlóval sem.
Pontiac Aztek
Az amerikai autógyártás sötét éveinek tekinthetjük a 2000-es évek elejét. Ekkor sokkolta a közönséget a Pontiac az Aztec crossoverrel. A GM évi 75 ezer példány eladásával számolt, ezzel szemben a legjobb évben is 30 ezer fogyott belőle.
Mitsubishi Colt CZC
Van az autótervezésben egy fontos szabály: ahhoz, hogy egy kabrió szép legyen, nem szabad rövidnek lennie, különben nem jönnek ki az arányok. A Mitsubishinél ezt azonban nem vették figyelembe, amikor 2005-ben piacra dobták a Colt CZC-t.
Kia Opirus
Egy elfuserált Mercedes E-osztálynak is nevezhetjük a Kia 2003-2011 között gyártott limuzinját. A meglehetősen karakteres külsőért finoman szólva sem lelkesedtek a népek. Kár érte, mert műszakilag igényes autónak számított.
AMC Pacer
Igen, bennünk is felmerült, hogy hogyan engedhették utcára az 1975-1980 között gyártott amerikai AMC Pacert, amelyet modern városi autóként mutattak be. Formája miatt egészen biztosan nem lehet elfelejteni!
Szavazzon, és kövesse nyomon a szavazás állását!
Ön szerint melyik a legrondább autó?