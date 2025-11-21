Ön szerint melyik a világ legrondább autója? Szavazzon!

A tervezők sokszor vért izzadnak, hogy harmonikus formákat alkossanak. Figyelik az arányokat, sokszor pedig hosszú hónapokat töltenek el egy-egy részlet finomításával. A listánkban szereplő autóknál azonban az egész összkép meghökkentő, méghozzá nem pozitív értelemben. A legrondább autók sok szempontból felejthetetlenek...

Nézzük a legrondább autókat!

Ssangyong Rodius

8 éven keresztül borzolta a kedélyeket külsejével a Ssangyong Rodius első nemzedéke. A 2004-ben debütált egyterű hiába volt praktikus és kényelmes autó, a sokkoló kinézet miatt eleve kizárt volt a piaci siker.

Hiába alkalmaztak Mercedes technikát, a Rodius formája sokakat elijesztett. Egyértelműen helye van a legrondább autók listáján!

Fotó: Autowp

Fiat Multipla

Annyira ronda, hogy az már szép! Sokszor hallhattuk a Fiat Multipla kapcsán ezt, ám a mi álláspontunk szerint ennek az autónak tényleg jól áll a távolság. Az 1998-ban debütált modell második generációjának már emészthetőbb külsőt terveztek.

Bevállalós, merész forma jellemzi a Multiplát, de esztétikához nem sok köze van

Fotó: Autowp

Ford Scorpio

A Ford Scorpio első nemzedéke a vágyak tárgya volt, a másodikra viszont ez nem volt elmondható. A békaszemű nagyautó 1994-ben mutatkozott be, de már 1998-ban utód nélkül csendben kivezették a piacról. Rossz értelembe véve lógott ki a Ford palettájáról…

A Scorpio második nemzedékének esélye sem volt megismételni az első generáció sikereit

Fotó: Autowp

Mitsuoka Galue

A japán cég mindig is híres volt megosztó külsejű autóiról, ám a Galue egészen döbbenetes. Ahogyan a típus harmadik nemzedékénél az arisztokratikus megjelenésű hűtőmaszk keveredik a japán szedánok formájával, az a felejthetetlen kategóriába tartozik.

A japán Mitusoka mindig is híres volt az európai szemmel furcsa autóiról

Fotó: Autowp

Hyundai Coupé

A dél-koreai kupé első kiadása 1996-ban jelent meg. Nem volt egy matyóhímzés akkor sem, de 1999-ben a modellfrissítéssel még inkább megosztó irányba mentek el a tervezők. Szerencsére az újabb nemzedékeknél nem követtek el ilyen hibát.

A frontrész finoman szólva is kaotikusra sikeredett a Hyundai Coupé esetében

Fotó: Autowp

Renault Wind

Miniautó kabrió karosszáriával? A 2010-től 2013-ig gyártott bébi roadster a Twingo alapjaira épült, arányaival viszont igencsak kiverte a biztosítékot. Nem véletlen, hogy azóta a márkák nem nagyon kísérleteznek még hasonlóval sem.

Tiszavirág életű volt a Renault Wind karrierje

Fotó: Autowp

Pontiac Aztek

Az amerikai autógyártás sötét éveinek tekinthetjük a 2000-es évek elejét. Ekkor sokkolta a közönséget a Pontiac az Aztec crossoverrel. A GM évi 75 ezer példány eladásával számolt, ezzel szemben a legjobb évben is 30 ezer fogyott belőle.