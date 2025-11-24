Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli!

Ekkora mértékű lopást nem úszhat meg – Zelenszkij fejét követeli a Nyugat

szavazás

Rondasági verseny: íme a győztes!

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Mindegyik gyártó arra törekszik, hogy terméke megfogja a vásárlójelölteket. A legrondább autóknál azonban formai értelemben valami nagyon félrement.
Link másolása
Vágólapra másolva!
szavazásdizájnvoksolás

Autós berkekben örök téma, hogy melyik a legszebb autó, ám legalább ilyen érdekes kérdés, hogy melyik a legrondább. Mivel a téma nagyon is szubjektív, arra kértük olvasóinkat, hogy az általunk összeállított tízes listáról szavazzanak arra a típusra, amelynek külseje leginkább kiborító. 

A Fiat Multiplát választották olvasóink a legrondábbnak. Az már más kérdés, hogy roppant pratikus autó Fotó: Autowp
A Fiat Multiplát választották olvasóink a legrondábbnak. Az már más kérdés, hogy roppant pratikus autó 
Fotó: Autowp

A legrondább modellből nálunk is sokat adtak el

Olvasóink szavazatai alapján a Fiat Multipla a legrondább jármű, az összes voks 34 százalékát szerezte meg az olasz modell. Nyugodtan mondhatjuk, hogy fölényesen nyert, ugyanis a második helyezett Ssangyong Rodius 21, míg a harmadik Pontiac Aztek 20 százalékot zsebelt be. Mivel a három jármű együttesen a szavazatok 75 százalékát tette ki, nyugodtan kijelenthetjük, hogy viszonylagos egyetértés volt abban, hogy ez a trió végezzen az élen… Azt is érdemes megjegyezni, hogy a Hyundai Coupé és a Renault Wind mindössze a szavazatok egy százalékát szerezte meg. 

Hosszúsága alulról súrolja a 4,0 métert, mégis hat fő utazhat benne Fotó: Autowp
Hosszúsága alulról súrolja a 4,0 métert, mégis hat fő utazhat benne 
Fotó: Autowp

Egyterű kétszintes fronttal

Az 1998-ban debütált Fiat Multipla leginkább megdöbbentő eleme a kétszintes orrkialakítás, hiszen két fényszóró található a motorháztető és a szélvédő találkozásánál, míg a fő lámpatestek lejjebb helyezkednek el a lökhárítóban. Legfontosabb újítása a 3+3 üléses kabinelrendezés volt, ami páratlanul praktikussá tette a kompakt külméretekhez képest. A szokatlan arányok és a buborékszerű karosszéria a funkcionalitást helyezték előtérbe, a formatervezők mindent ennek rendeltek alá. A vásárlói visszajelzések miatt a modellfrissített típusnak már konszolidáltabb külsőt rajzoltak. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!