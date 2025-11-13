Segítségért telefonál a legtöbb autós, nem próbálja megoldani a lerobbanás okát

A fagyos időjárás előhozza a problémákat még a legjobban karbantartott autóknál is, például befagyott kilincs (villanyautók rejtett ajtónyitója) vagy ajtó (gumitömítés) akadályozza a bejutást, netán az akkumulátor nem képes beindítani a motort. Lerobbanás esetén ilyenkor segítséget hívnak a brit Warrantywise szolgáltató megbízásából elvégzett felmérés szerint, minél idősebb egy autós, annál inkább választja ezt a megoldást, a fiataloknál vannak a legnagyobb arányban azok, akik saját maguk próbálják megoldani a helyzetet.

Minél fiatalabb egy autó, minél idősebb a sofőr, annál inkább hívnak segítséget lerobbanás esetén az autósok

Fotó: Hispanolistic / Warrantywise

Lerobbanásnál elenyésző számban próbálnak saját maguk

A kétezer, jogosítvánnyal rendelkező felnőtt körében elvégzett felmérés alapján a 56% rögtön segítséget hív probléma esetén, és csak 6% próbál megoldást találni, 22% válaszolt úgy, hogy az adott problémától függ a reakciója. A nőknél magasabb, 65% azok aránya, akik rögtön segítséget hívnak lerobbanásnál, illetve a nők 77% nem szívesen cserél kereket, mert fél attól, hogy valamit elront. Amíg a 24 évnél fiatalabbaknál 15% próbálkozik a saját kezű megoldással, a 65 év felettieknél ez már csak 3% - meglepő módon mégsem ők, hanem a 45-54 éves korosztály az, aki leggyorsabban hív segítséget (63%). Azok között, akik még nem éltek meg mozgásképtelenséget okozó műszaki meghibásodást, 12% választja az azonnali segélyhívást, míg 3% próbálkozna meg a javítással. Autók tekintetében minél fiatalabb autót használnak az emberek, annál inkább hívnak segítséget nem utolsósorban azért, mert az elektronikával teletömött új járműveknél már a bikázás is problémás lehet, illetve az akkumulátorcsere se oldható meg az út szélén (végig biztosítani kell a tápellátást, hogy az elektronika ne kényszerítse márkaszerízbe az autót…).

