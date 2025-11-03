A jövő autója lehet egy fotel, egy űrbusz vagy egy kupé — ők mindet megmutatták

Az egész Lexus márka az LS típussal indult, a Toyota konszern a nyolcvanas években rekordnak számító 1 milliárd dollárból fejlesztette ki a luxuslimuzint; 60 formatervező, 1400 mérnök, 2300 technikus és több mint 200 kisegítő személyzet dolgozott költségmegkötés nélkül a projekten. 1989 januárjában debütált a Lexus LS, azaz Luxury Sedan, amely azóta is a márka csúcsmodellje. Hamarosan újabb generációváltás következik, azonban a japánok nem igazán tudják, milyen legyen a következő generáció, ezért a Japan Mobility Show kiállításon egyszerre három tanulmányt is bemutattak.

Még nem döntött a Lexus, milyen karosszériát kap a következő LS. Ránézésre a szabadidő-kupé lesz a befutó

Fotó: Lexus

Lexus LS Micro

Egy olyan jövőben, ahol az önvezető technológia már elterjedt az utakon, az igazi luxus az egyszemélyes mobilitás lesz. Az LS Micro egy olyan fotel, ami a lehető legnagyobb kényelemben tudja eljuttatni utasát a célhoz. A karosszéria külső-belső kialakítása a jövőbeli Lexus-modellekhez igazodik, épp csak sokkal keskenyebb a karosszéria.

Szögletes burkolatot kapnak az első kerekek, az üvegkupola hátracsúszásával, az első ajtó felnyílásával lehet bejutni a fotelhez. A kezelés beszéd/gesztusvezérléssel történik, arra nem tér ki a sajtóanyag, ki és hogyan takarítja fel az egyszemélyes mobilitási eszköz belsejét, csak nem a tulajdonos fog ilyen alantas munkát végezni. A keskenységből kifolyóan az is lehetséges, hogy olyan helyekre jusson el az LS Micro, ahová hagyományos autók már nem férnek el.

Lexus LS

Jelen esetben Luxury Space kifejezés rejtőzik az LS betűk mögött, ezzel utalva arra, hogy már nem csak szedán karosszériában gondolkodnak. Annak érdekében, hogy ne a piacon lévő luxusegyterű, az LM ellenfele legyen a márka csúcsmodellje, a tanulmánynál rögtön hat kereket használnak. Ez egyrészt látványosabb, másrészt a belső térből laposabb teret hasítanak ki a kerékjáratok, így az utasoknak több hely jut csípőmagasságban.

LED-es motívummá alakult a homokóra-hűtőrács, meredeken emelkedő övvonal minimalizálja az ablakfelületek méretét – a lamellákon keresztül legfeljebb sejteni lehet a külvilágot. Sofőrös járműként jellemzik az LS egyterűt, ami azt jelenti, hogy az önvezető autók kora előtt akarják piacra dobni, a három üléssoros belső kialakítás alapján akár családi autónak is beválik. A hátsó ülések érdekessége, hogy azok részben (3. sor) vagy egészben (2. sor) tudnak üléspadból kényelmes fotellé alakulni.