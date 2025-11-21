A világ legnépesebb országában, Indiában a kormányzati törekvések ellenére az elektromos járművekre való átállás a vártnál lassabban halad. Emiatt a közelmúltban egy olyan radikális javaslatot terjesztettek elő, amely fokozatosan betiltaná a belső égésű motorral ellátott luxusautók értékesítését - a hibridekkel és plug-in hibridekkel együtt. Az ötletgazdák szerint ez a lépés lehetővé tenné a az elektromos autókra való átállás felgyorsítását anélkül, hogy megzavarná a tömegpiacot, és gazdasági terhet róna az átlagpolgárokra.

A plug-in hibrid luxusautókat is érintenék a változások

Fotó: Mercedes-Benz

A luxusautók piaca teljesen átalakulna

A kezdeményezés azonban nem mentes a kritikától. Sok szakértő rámutat, hogy ez a kategória az indiai autóparknak csak elenyésző töredékét teszi ki. A környezetszennyezés szempontjából sokkal nagyobb problémát jelentenek az ország útjain lévő, elöregedett személyautók és a döbbenetes mennyiségű haszonjármű. Az ellenzők szerint a kormányzatnak inkább a régebbi, nagymértékben szennyező járművek kivonását kellene ösztönöznie, mivel azok sokkal nagyobb mértékben járulnak hozzá a szmoghoz, különösen az olyan metropoliszokban, mint Újdelhi, ahol a légszennyezettség világviszonylatban is kiemelkedően rossz. A kormányzat képviselője megerősítette, hogy a kabinet mellett 13 minisztérium és kormányzati szerv egyeztet a kérdésről. A piac szabályozásánál az igazán érdekes kérdés azonban az, hogy milyen paraméterek (pl. hosszúság, teljesítmény, ár) alapján húzzák meg a határt, ami felett egy autó beleeshet a tiltott modellek körébe.