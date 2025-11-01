Brutális erővel sokkol ez a luxusterepjáró!

Augusztus végén jött a hír, hogy a Nissan 18 év után leáll a GT-R gyártásával ,azonban úgy tűnik, hogy a japánok még nem készek elengedni a sportkocsit. Most épp fogták a lényeget, a VR38DETT blokkot, és az Infiniti QX80-as luxusterepjáróba építették be – miután 1000 lóerőre csavarták fel a teljesítményt. A SEMA Show tuningkiállításra készítették az egyedi alkotást, amellyel a szakma figyelmét szeretnék felhívni a járműben lévő lehetőségekre.

Hiába luxusterepjáró, az Infiniti QX80 R-Spec színével, felnijeivel és motorjával a Nissan GT-R-re utal

Fotó: Infiniti

Nem hagyták, hogy 650 lóerővel szenvedjen a luxusterepjáró, 1000 lóerőt adtak neki

Könnyen ment a 3,8 literes V6-os biturbó beépítése a motortérbe, hiszen a szériában adott 3,5 literes V6-os biturbó előbbi motor továbbfejlesztésével készült, értsd az extrém teljesítményű változatnál használt műszaki újításokkal tették hosszabb életűvé a normál autókba szánt erőforrást. Mivel a motor beépítésével nem kellett vesződni, hiszen még a motortartó bakok is passzoltak, inkább az erőforrást csavarták fel nagyobb méretű turbófeltöltők, intercoolerek és leömlők segítségével, új dugattyúkat és hajtókarokat építtetek be. A benzinellátó rendszert is fel kellett készíteni a nagy feladatra, nagyobb teljesítményű hűtőt kapott a váltó, az egyedi kipufogórendszernek olyan befejezést készítettek, ami a GT-R-ről ismerős. Az eredmény a szériaállapot 650 lóerejéhez képest 1000 lóerős teljesítmény!

Az Infiniti QX80 R-Spec nevű autó megjelenését a GT-R Takumi Editionhöz igazították, a színjátszós fóliázással a GT-R jellegzetes lila fényezésére utalnak, a 24 col átmérőjű, 12 col széles aranyszínű felnik megjelenése is az ott használt felnikhez hasonlít – 315/35 R24 méretű Yokohama Parada Spec-X abroncsok gondoskodnak a megfelelő tapadásról. A karbon-kerámia fékeket változtatás nélkül veszik át a GT-R sportkocsiról, a felfüggesztés egyedi konstrukció jelentős ültetéssel és feszesebb hangolással. Kifejezetten a figyelemfelkeltés a célja az Infiniti QX80 R-Spec-nek, a nagyközönség mellett a szakma figyelmét akarják felhívni arra, hogy milyen tartalékok vannak az egyébként kényelmével hódító luxusterepjáróban.

