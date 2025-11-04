A mentők ritkán tesznek olyat, amit az M1-esen történt nagy baleset után kellett – fotók

A napokban nagy erőket mozgósítottak a mentők, miután az M1-es autópályán egy autó kisbusszal ütközött. A balesetben összesen tízen sérültek meg, köztük két gyermek is.

A kocsiban egy család utazott. A budaörsi mentők éppen az édesanyát látták el, amikor az ápoló észrevette, hogy az autóban még egy rémült utas tartózkodott. A család nyuszija ugyan nem sérült meg, de nagyon megijedt, és miután az összes gazdáját kórházba szállították, nem volt senki, aki gondoskodhatott volna róla.

Fotókon az M1-es autópályán megmentett nyuszi:

A mentők végül a nyuszit is a mentőautóba tették, a kórházi átadáskor pedig mindenkit tájékoztattak arról, hogy amíg felépül a család, gondoskodnak állatról. Így is történt, a budaörsi mentőknél lelt átmeneti otthonra, új ketrecet is kapott.

Hétvégén aztán elérkezett a pillanat, amire mindenki várt: a balesetből felépült gazdi meglátogatta a mentőket, a nyuszi pedig hazaköltözhetett.