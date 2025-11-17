Horrorbaleset az M7-esen, csoda, hogy senki nem halt meg – videó

November 11-én, a reggeli órákban rögzítette az M7-es autópálya egyik forgalomfigyelő kamerája azt a balesetet, amelyben a csodával határos módon nem történt súlyos sérülés. Köd ereszkedett a Kőröshegyi völgyhídra, a látási viszonyok jelentősen megváltoztak - ezt az információt a változtatható jelzésképű táblákon (VJT) is jelezte az autópálya-kezelő.

A leállósáv nélküli hídon egy műszaki hibás kukásautó állt meg. Hiába küldtek a helyszínre azonnal egy útellenőrt, nem sokkal később érkezett egy autós, aki későn vette észre a lerobbant járművet. Ugyan a kormányt még elrántotta, de az autó jobb oldalával nekihajtott, megpördült, és a forgalommal szemben állt meg.

Videón az M7-es autópályán történt baleset:

Közvetlenül mögötte egy mentőautó érkezett, amely felkapcsolta megkülönböztető jelzéseit, és azonnal segítséget nyújtott. A sofőr csak könnyebb sérülést szenvedett.

Az Origo korábbi cikkében fotókat is megnézhet a balesetről, szó szerint nem sok maradt az autó elejéből.