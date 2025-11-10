Őrület! Kalapács alatt Diego Maradona hófehér BMW-je!

Sietnie kell annak, aki Diego Maradona plug-in hibrid BMW i8-asát akarja magáénak tudni, hiszen november 13-án jár le az SBX Cars által lebonyolított árverés. A felfelé nyíló ajtókkal rendelkező hófehér sportkocsit 2014-2018 között birtokolta a legendás argentin focista, amikor Dubaiban élt, ennek megfelelően közel-keleti specifikációjú az autó.

Parkolási sérülések és világító Check Engine lámpa - nem makulátlan Diego Maradona BMW i8-asa

Fotó: SBX Cars

Ritka és különleges, de nem különösebben megkímélt Maradona BMW i8-asa

A Crystal White Pearl fényezésű, Ivory White bőrkárpittal rendelkező sportkocsi mindössze 21 690 km-es futásteljesítménnyel rendelkezik, természetesen hiánytalan a szervíztörténete. A legutóbbi látogatáskor, 2025 áprilisában azt állapították meg, hogy 80%-osak a fékbetétek, az akkumulátorok állapota jó, az abroncsok öregek, de a profiljuk még megfelelő, de ég a hibajelzés, két eltárolt hibakódot is találtak (80409E féklámpa-kapcsoló és 8041AB akkumulátor kisülés elleni védelme).

Ezek orvoslásán kívül is kell még költeni az autóra, a gumikat kellene lecserélni, illetve a fotók alapján mind a négy felni meg van padkázva. Valószínűleg ezeknél az elrontott parkolásoknál sérült meg a fényezés a karosszéria alsó részén több helyen is, az első lökhárító alján, illetve mindkét oldalon a küszöb hátsó kerék előtti részénél. Az nem derül ki a hirdetésből, hogy kinél keletkeztek ezek a szépséghibák, Diego Maradonánál vagy az autót 2018 novemberében tőle megvásárló jelenlegi eladónál.

Várhatóan a felsorolt hibák orvoslása nem okoz majd gondot a vásárlónak, a cikk írása idején 51 000 dollárnál tartott a licit, egy hasonlóan alacsony futásteljesítményű BMW i8-asnak az ára valahol 100 000 euró környékén mozog – és ehhez hozzájön még a híres tulajdonos miatti felár. A vásárlónak arra figyelnie kell, hogy a közel-keleti specifikáció miatt a más régióban való forgalomba helyezés további költséget és átalakítást követelhet meg.

