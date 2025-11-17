Ilyen gonosz tréfát még soha nem követtek el markolóval – videó

Igazán gonosz tréfát eszelt ki egy markoló kezelője egy kollégája ellen, aki biciklivel érkezett az építkezésre. Elsőre talán nem is egyértelmű, hogy mi történt, a videót jobban megnézve azonban könnyű rekonstruálni az eseményeket.

A markolóban ülő férfi kiszúrhatta, hogy a gémben darazsak vagy méhek bújnak meg, a kanál földre pöccintésével azonnal ki is rajzottak a rovarok. Szegény biciklisnek szednie kellett a lábát, hogy biztonságos távolságba kerüljön tőlük.

Így gonoszkodott a markoló kezelője - videó: