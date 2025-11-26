9,5 millió műszaki vizsga alapján itt vannak megbízhatatlan autók

A 2024 júniusa és 2025 júniusa között a német TÜV-szövetség által levégzett mintegy 9,5 millió műszaki vizsga tapasztalatait összegezve elmondható, hogy az akkumulátoros-elektromos autók között is vannak olyan típusok, amelyek kellő számban jelentek meg felülvizsgálatra ahhoz, hogy statisztikailag számba kelljen őket venni. A megbízhatatlan autók között a 3 éves korcsoportban (első műszaki vizsga) a Tesla Model Y a legrosszabb 17,3%-os hibaaránnyal, majd a Ford Mondeo és a Tesla Model 3 következik. Úgy tűnik, az elektromos autók tulajdonosai rosszul értelmezve az alacsonyabb karbantartás-igényt egyáltalán nem viszik szervizbe rendszeres időközönként autójukat. A villanyautóknál egyébként jellemzően a hidraulikus fékek és a felfüggesztés hibája okozott bukást; a kérdéses Tesláknál bőven 50 000 km feletti futásteljesítményt regisztráltak, ami átlag feletti használatot jelent.

A 13 éves korosztályban a Renault Clio ugrik a megbízhatatlansági lista élére

Fotó: Renault

A karbantartás befolyásolja a megbízhatatlan autók listáját

Megfigyelhető a tendencia, hogy minél idősebbek az autók, annál több, új korában olcsó autó kerül a fel a legmegbízhatatlanabb autók közé. Ha a tulajdonosok nem költenek a rendszeres karbantartásra, akkor bizony megbuknak az autók a műszaki vizsgán. Ennek ellenkezője is megfigyelhető, az új korában és használtan is drága prémium-modelleket még idősebb korban is jellemzően márkaszervizbe hordják, így azok még akár 170 000 km-nél is kevés hibával veszik a TÜV által végzett műszaki vizsgát.