Erőlködik a Mercedes, de a vásárlók mást akarnak!

A Mercedes-AMG C 63-as nagy vonzerejét többek között az adta, hogy a konkurenseivel ellentétben hatalmas, nyolchengeres motor hajtotta. Mennydörgésszerű hangjával az autórajongók körében különleges helyet foglalt el, amíg meg nem érkezett az aktuális nemzedék. Merthogy a V8-as blokk helyére egy 2,0 literes, négyhengeres turbómotort használó, plug-in hibrid érkezett. 680 lóerős teljesítményével hiába a legerősebb középkategóriás autó a C 63-as, a vásárlók nem fogadták jól. Egy ideig a Mercedes vezetősége kitartott amellett, hogy a vevők majd ráéreznek az új technika ízére, most úgy tűnik feladták a nevelő szándékot.

A 680 lóerős AMG C 63-as elektromos hatótávolsága 13 kilométer

Fotó: Mercedes-AMG

A C-osztálynál visszahozhatja a nagy motorokat a Mercedes

A német Elektroauto News portál szerint jövő májusában állítják le a jelenlegi C 63-as gyártását, ugyanis nem fog megfelelni az új zajkibocsátási értékeknek - a szerény kereslet miatt nem érdemes tovább fejleszteni a modellt. Ha hinni lehet a pletykáknak, a Mercedes vette a lapot és tisztában van azzal, hogy a C 63-as vásárlói nagy motort és igazi hangélményt szeretnének. Egyelőre hivatalosan nem erősítették meg, de soros hathengeres vagy V8-as motorral születhet újjá a legendás modellsorozat.