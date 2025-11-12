Elképesztő aljasság egy tatai parkolóban, videón a tettes lebukása

Tatán egy autós dühbe gurult attól, hogy a parkolóban más autók is állnak az övén kívül. Az Opel tulajdonosa valószínűleg úgy érezte, hogy a fehér Mercedes túl közel parkolt hozzá, ezért bosszút állt rajta.

A Bpiautosok.hu olvasójának videóján látszik és hallatszik, ahogy a sofőr dühében szándékosan megkarcolja a másik autó fényezését. A felvétel készítője a Mercedes sofőrjének is megmutatta, mi történt, aki azonnal feljelentést tett az ügyben.

Videón a Mercedes szándékos megkarcolása:

A videó második felében egy M1-esen történt baleset látható, a 30-as kilométernél rohant bele egy kamionba a pótkocsis kisteherautó sofőrje a Budapest felé vezető oldalon.