Olyan autót találtak Pilismaróton, amiből nem sok van a világon - fotók

Az automata váltós Mercedes E320-ast az 1995 júniusában tartott hivatalos bemutató előtt hét hónappal gyártották. Ez volt a 15. elkészült példány, a megrendelője pedig a Mercedes volt, ahol “company vehicle” státuszban tesztautóként funkcionálhatott másfél évig.

Az autó feltehetően több nemzetközi bemutatón és teszten is részt vehetett. A kiemelkedően sok gyári extrával ellátott, Tourmaline zöld metál fényezésű autót 1996-ban helyezték forgalomba Magyarországon. Korához és társaihoz képest igen keveset futott, az órája 198 ezer kilométert mutat.

Fotókon a Mercedes:

A zöld Merci Pilismaróton ácsorgott évek óta a méteres gazban egy elhagyatott tsz-telephely mögött. Tulajdonosa egészségügyi probléma miatt volt kénytelen letenni az autót, de megválni nem szeretett volna tőle. Majd' egy évbe telt, míg sikerült meggyőzni arról, hogy jobb helye lesz a kocsinak az Oldtimer Automobilnál.

Az autó állapota erősen leromlott a 2017 óta való állásban: fényezése bemohásodott, a sárvédőkön megjelent a rozsda, pár helyen kilyukadt a karosszéria. A fékek összerohadtak, a benzin megromlott, a természet is lassan meghódította az autót. Számos darázsfészek keletkezett az ajtófalcokban, az inda benőtte a futóművet, a rágcsálók beköltöztek a motortér szigeteléseibe. Vagyis az autó felújításával rengeteg lesz a munka.