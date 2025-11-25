Küszöbön a szenzáció: stratégiát válthat a Mercedes!

Ola Kallenius a legkevésbé következetes Mercedes-vezérigazgatóként kerülhet be az autóipar emlékezetébe. Ő volt az, aki mindent feltett az akkumulátoros-elektromos autókra, majd a valós keresletet észlelve hevesen bírálta az Európai Unió villanyautós célkitűzéseit. A svéd szakember nevéhez most újabb korrekció lesz köthető - számolt be róla a német Handelsblatt. Az elmúlt időszakban a “mennyiség helyett profit” elvet követve egyre nagyobb hangsúlyt helyeztek a Mercedes csúcskategóriás típusaira (AMG, Maybach), ám a piaci realitás mást mutat. A legdrágább modellek iránti kereslet lassult, különösen a kulcsfontosságú kínai piacon.

A Mercedes hamarosan a képen lévő G-osztálynál kisebb terepjáróval rukkol elő

Fotó: Mercedes-Benz

Olcsóbb Mercedesek jöhetnek

Iparági beszámolók szerint a Mercedes-Benz a jövőben ismét a szélesebb körnek szóló típusokra koncentrál majd. Ennek egyik fontos eleme, hogy az A-osztály modellciklusát két évvel kitolják az eredeti tervekhez képest, vagyis 2027 végéig Kecskemét gyártja majd a legkisebb Mercedeseket. A hírek szerint a roppant sikeres G-osztályból egy kisebb, kompakt verzió készülhet, amely több kuncsaft számára tenné elérhetővé a nagyobb modell életérzését. A jövevény elektromos hajtáslánccal mutatkozhat be valamikor 2026 folyamán - természetesen a bébi G-osztályból sem hiányzik majd az összkerékhajtás.