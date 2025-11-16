A kínaiak már nem a spájzban vannak, hanem a nappaliban pöffeszkednek!

Novemberben egy hétre mindig Milánó lesz a motoros világ közepe, ugyanis ekkor rendezik meg az EICMA szakkiállítást, a világ legnagyobb motorkerékpáros seregszemléjét. Amíg az elmúlt években az elektromos hajtás keretezte az EICMA-t, idén máshova került a hangsúly. Miközben minden nagy márka jelen volt és valamilyen újdonsággal előrukkolt, nem lehetett nem észrevenni, hogy a kínaiak bekopogtak az ajtón. Olyannyira, hogy igazi újdonságcunamival jelentkeztek, amivel ha nem is tudták ellopni a show-t a hagyományos európai és japán márkák elöl, az üzenet egyértelmű: itt vagyunk és készen állunk a megmérettetésre! A kiállítása kapcsán azt a pozitívumot is fontos megemlíteni, hogy biztosan nem jut arra a sorsra, mint a nagy európai autószalonok. A szakma (800 kiállító) és a közönség (bő 600 ezer fő) is mutatja, az EICMA a motoros világ megkerülhetetlen eseménye maradhat a következő években is. Nézzük, a 2026-os újdonságokat!

Az EICMA motorkerékpár kiállítás beltéri alapterülete 330 ezer m2 volt, míg a kültéren 60 ezer m2-en várták a látogatókat. A kínai QJ Motor gigászi standdal készült

Fotó: EICMA

Felsőpolcos kínai motorkerékpár: CFMoto 1000MT-X

Ha egyetlen kínai gyártót kellene mondani, amely valóban megérett a globális motorospiac meghódítására, az egészen biztosan a CFMoto. A cég, amellett, hogy döbbenetes, V4-es superbike-ot fejlesztett, egy igen fontos szegmensbe is beszállnak: az 1000MT-X a nagyméretű túraendurók szegmensében igyekszik hódítani. A sorkettes, 113 lóerős blokk jelzi, hogy nem a KTM és a BMW, sokkal inkább a Honda vagy Suzuki vásárlójelöltjeire hajt a kínai cég - ám ettől hiba lenne leírni. Az alapfelszereltség részét képezik az alumínium védőelemek, a Bluetooth kapcsolatos műszeregység, a tempomat, valamint a fűthető ülés és markolatok. Az állítható ülésmagasság (830–870 mm) és több pozícióban rögzíthető szélvédő lehetővé teszi, hogy minden motoros a saját igényeihez igazítsa a gépet. Érdekesség, hogy a CFMoto masinája meglehetősen könnyűnek számít a 222 kg-os értékkel.

A CFMoto márkát érdemes komolyan venni, nagyon ráéreztek az európai ízlésre és igényekre

Fotó: CFMoto

Indiából jöttem: BMW F 450 GS

A vásárlók imádják a nagy, 1300-as GS-t és a 900-as modellek is szépen fogynak, így aztán a BMW úgy döntött, elfér a kínálatban egy 450-es verzió is. Méghozzá sorkettes blokkal, 48 lóerős csúcsteljesítménnyel, amivel egyértelmű, hogy az A2-es kategória tetejét célozzák. A bajorok villámgyorsan be is árazták a típust, hazánkban 2 950 000 forint az indulóár, ami bizony roppant versenyképessé teszi. Az indiai gyártású (TVS) masina azonban jelenleg csak öntött felnis kivitelben rendelhető, a fűzött kerekes modellre még várni kell. A képen látható GS Trophy fényezés felára 312 300 forint.