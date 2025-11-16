A kínaiak már nem a spájzban vannak, hanem a nappaliban pöffeszkednek!

Novemberben egy hétre mindig Milánó lesz a motoros világ közepe, ugyanis ekkor rendezik meg az EICMA szakkiállítást, a világ legnagyobb motorkerékpáros seregszemléjét. Amíg az elmúlt években az elektromos hajtás keretezte az EICMA-t, idén máshova került a hangsúly. Miközben minden nagy márka jelen volt és valamilyen újdonsággal előrukkolt, nem lehetett nem észrevenni, hogy a kínaiak bekopogtak az ajtón. Olyannyira, hogy igazi újdonságcunamival jelentkeztek, amivel ha nem is tudták ellopni a show-t a hagyományos európai és japán márkák elöl, az üzenet egyértelmű: itt vagyunk és készen állunk a megmérettetésre! A kiállítása kapcsán azt a pozitívumot is fontos megemlíteni, hogy biztosan nem jut arra a sorsra, mint a nagy európai autószalonok. A szakma (800 kiállító) és a közönség (bő 600 ezer fő) is mutatja, az EICMA a motoros világ megkerülhetetlen eseménye maradhat a következő években is. Nézzük, a 2026-os újdonságokat!
Felsőpolcos kínai motorkerékpár: CFMoto 1000MT-X
Ha egyetlen kínai gyártót kellene mondani, amely valóban megérett a globális motorospiac meghódítására, az egészen biztosan a CFMoto. A cég, amellett, hogy döbbenetes, V4-es superbike-ot fejlesztett, egy igen fontos szegmensbe is beszállnak: az 1000MT-X a nagyméretű túraendurók szegmensében igyekszik hódítani. A sorkettes, 113 lóerős blokk jelzi, hogy nem a KTM és a BMW, sokkal inkább a Honda vagy Suzuki vásárlójelöltjeire hajt a kínai cég - ám ettől hiba lenne leírni. Az alapfelszereltség részét képezik az alumínium védőelemek, a Bluetooth kapcsolatos műszeregység, a tempomat, valamint a fűthető ülés és markolatok. Az állítható ülésmagasság (830–870 mm) és több pozícióban rögzíthető szélvédő lehetővé teszi, hogy minden motoros a saját igényeihez igazítsa a gépet. Érdekesség, hogy a CFMoto masinája meglehetősen könnyűnek számít a 222 kg-os értékkel.
Indiából jöttem: BMW F 450 GS
A vásárlók imádják a nagy, 1300-as GS-t és a 900-as modellek is szépen fogynak, így aztán a BMW úgy döntött, elfér a kínálatban egy 450-es verzió is. Méghozzá sorkettes blokkal, 48 lóerős csúcsteljesítménnyel, amivel egyértelmű, hogy az A2-es kategória tetejét célozzák. A bajorok villámgyorsan be is árazták a típust, hazánkban 2 950 000 forint az indulóár, ami bizony roppant versenyképessé teszi. Az indiai gyártású (TVS) masina azonban jelenleg csak öntött felnis kivitelben rendelhető, a fűzött kerekes modellre még várni kell. A képen látható GS Trophy fényezés felára 312 300 forint.
Nagy négyhengeres: Honda CB1000GT
A Honda, mint a világ legnagyobb motorkerékpár-gyártója szinte minden kategóriában képviselteti magát, ugyanakkor volt egy fehér folt a kínálatban. A Suzuki GSX-S1000GT-hez és a Kawasaki Ninja 1100SX-hez hasonló sport-túragép nagyon hiányozott már a szortimentből, ezt a hiányosságot pedig a CB1000GT-vel orvosolják. Az 1000-es Hornetre épülő, soros négyhengeres modell nem csak a 150 lóerős csúcsteljesítmény miatt tartozik a Honda legkívánatosabb gépei közé: az elektromos Showa futómű, az alapáras oldaldobozok és az okoskulcs is növeli vonzerejét. Kár, hogy a szélvédő nem elektromos állítású, a vezető öt fokozatban, manuálisan mozgathatja a plexit.
Extrém megoldások: Honda V3R E-Compressor
Ha azt mondja valaki, hogy V-motor három hengerrel, akkor már önmagában felkelti az érdeklődést, de ez nem minden. A Honda a vadonatúj V3-as blokk esetében elektronikus szabályzású kompresszoros feltöltést is alkalmaz, így nyugodtan kijelenthetjük, az iparágban egyedülálló konstrukció született. A 900 cm3-es erőforrás a hírek szerint az 1200-esek teljesítményszintjét hozza majd, méghozzá egy olyan modellbe építve, amely első blikkre leginkább egy streetfighternek tűnik. Az idomzatot aszimmetrikus oldalelemekkel tették izgalmasabbá, az üzemanyagtartályon pedig a Honda új, „zászlóshajó-szárnyas” emblémája mutatkozik be, melyet a jövő évtől fokozatosan vezetnek be bizonyos modelleknél.
Kínai boxermotor: Benda P51
Melyik gyártó ugorhat be a boxer motorról? Elsősorban a BMW, az Ural és a Honda. Azonban a kínai Benda azon dolgozik, hogy ők is felkerüljenek erre a kis listára, merthogy elkészítették a P51-es koncepciógépet, amelyben 250 cm3-es, boxer erőforrás dolgozik. Ha ez nem lenne elég, a kínai cég hibridhajtást is fejlesztett a hajtáslánchoz, így a teljesítménye és nyomatéka inkább a 600-700-as kategóriát idézi, miközben fogyasztása alig haladja majd meg a 125-ösökét. Az már csak hab a tortán, hogy a Bendánál a formatervezéshez is értenek, a bobber és naked szerelemgyerekének tekinthető típus csak úgy hemzseg a látványos részletektől!
A legenda új ruhája: Kawasaki Ninja ZX-10R
Egykor a superbike mezőny verhetetlen gépe volt a csúcs Ninja versenyváltozata. Az utcai verziókat azonban nem fejlesztette ilyen intenzitással a Kawasaki, ezért most elérkezett az idő, hogy alaposan átdolgozzák. Az új modell radikális aerodinamikai csomagot kapott nagyméretű szárnyakkal, melyek 25 százalékkal (!) növelik a leszorítóerőt, javítva a kanyarstabilitást és ezáltal csökkentve a köridőt. Bár a 999 cm3-es, soros négyhengeres blokk teljesítményadatával egyelőre adós a márka, sok egyéb fejlesztést hozott a 2026-os modellév. Az új, öt colos kijelző már turn-by-turn navigációra képes, illetve megjelent a hangvezérlés is (sisakkommunikációs szettel). A kínálat része marad az RR topverzió, utóbbi Pankl hajtókarokkal és állítható, Öhlins kormánylengés-csillapítóval büszkélkedhet.
Brit nemes: Norton Manx R
A brit Norton a motorkerékpár-gyártás egyik ékköve volt, az utóbbi években mégis inkább a hányatott sorsú, kicsi márkák közé sorolhattuk. Most azonban az indiai TVS sikeres tőkeinjekciójának köszönhetően teljesen új modellekkel jelentkeznek, amelyek közül a Manx R a csúcsgép. A zászlóshajó sportmotor azoknak szól, akik nem csak teljesítményt, hanem eleganciát is szeretnének kapni a pénzükért. Az 1200 cm3-es, V4-es blokk 206 lóerőt produkál, de amiatt sem átlagos a brit szupergép, hogy kerekeit karbonból sütik. A Nortonról biztosan sokat hallunk majd a közeljövőben, ugyanis hihetetlen nagy beruházásokat eszközöltek, a solihulli gyáregységbe több mint 200 millió fontot invesztáltak.
A vagány középkategóriás: Triumph Trident 800
Nem lehet azzal vádolni a Triumph-ot, hogy lustálkodtak volna az elmúlt években, az új krosszgépektől elkezdve a modern klasszikusokon át a túraendurókig szinte minden szegmensben jelentkeztek valamilyen újdonsággal. Most pedig a naked kategória közepébe lőnek a Trident új, 800-as változatával. A 660-as kistesóhoz képest nem csak combosabb a vadonatúj, 115 lóerős, 798 cm3-es sorhármas, hanem az egész motor komolyabb. Itt már hattengelyes IMU-t használnak, illetve kettő- helyett négydugattyús első féket vetnek be. A típus tömege 10 kg-mal múlja felül a 660-asét.
Jól ismert műszaki alapok: Suzuki SV-7GX
1999-ben mutatta be a Suzuki a 645 cm3-es, V2-es erőforrását, amiből az utóbbi 26 évben több mint félmillió darabot gyártottak. Amikor pedig már azt hittük, hogy a V2-es blokkok kora lejárt a Suzukinál is a 800-as sorkettes érkezésével, a japánok ránk cáfoltak. Az SV650-es naked bike blokkja köré egy praktikus, crossover gépet építettek, a 73 lóerős teljesítménnyel a középkategória alját célozzák meg. A modellt direkt úgy tervezték, hogy az üléspozíció szempontjából a csupasz motorok és a túraendurók közötti rést töltse ki, vagyis a nakednél kényelmesebb, de például a V-Stromoknál aktívabb testhelyzetet vesz fel nyergében a vezető. A japánok kétirányú gyorsváltót adnak az SV-7 GX-hez, a szerkezetet pedig úgy tervezték, hogy a kuplung nélküli felváltások már a lehető legkisebb fordulatszámnál (2000/perc) is finomak és zökkenőmentesek legyenek.
Nagyot álmodnak a kínaiak: ZXMoto 820 RR
A márkát 2024‑ben alapította Zhang Xue, aki korábban a szintén kínai motorkerékpár-gyártó Kove-nél dolgozott. Xue azt tűzte ki célul, hogy „a made in China” felirat ne csak belépőszintű, olcsó gépeket, hanem nagyteljesítményű, akár versenyzésre is alkalmas modelleket jelentsen. Olyannyira, hogy az itt bemutatott 800-as, háromhengeres sportmotor, 820 RR jövőre már a szupersport vb-n is feltűnik majd, méghozzá az Evan Bros Racing színeiben (külön pikantériát ad a dolognak, hogy a Yamahával való szerződésüket korábban felbontották a kínaiak kedvéért). A 135 lóerős bázisvariáns mellett érkezik egy 145 lóerős kivitel is, sőt a hírek szerint más a csőben van a lecsupaszított, 150 lóerős RS topváltozat is.