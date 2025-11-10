Hírlevél

Semmi kétség, megvan az év legviccesebb videója!

Folyik a könnyünk a röhögéstől, nincsenek rá szavak, mit művel ez a szerencsétlen bagázs!
Valahol dél-kelet Ázsiában járunk egy amatőr motorversenyen, a sík, földes pályán a krosszversenyekről ismerős rajtgép indítja a pilótákat. A felvételen látható motorok nem vérbeli krosszgépek, hanem azok olcsó, utcai megfelelőinek (pitbike) átépített, "gányolt" verziói, a ruházat és a védőfelszerelések ugyanakkor arra engednek következtetni, hogy valami szabályrendszer azért mégiscsak volt a rendezők fejében.

Nincs ennyi szerencsétlen egy rakáson!

Főhősünk nem tudja kivárni, míg a rajtgép kapuja lecsapódik, ő már húzza a gázt (nincs kuplung, a motor röpsúlyos tengelykapcsolójú), a kerék elforog, az előtte tornyosuló keret pedig nem tud a földre vágódni. A történet innentől bohózattá fajul, bukások és botladozások keverednek amatőr kapkodással. Érdemes hátradőlni a karosszékben és úgy nézni ezt a sok szerencsétlenkedő fickót! Amúgy vigyázat, motoron ülve gyorsan megvan a baj!

 

