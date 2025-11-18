Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
autós hír

Rossz nővel kezdtek ki a motoros tolvajok, jól megkapták a magukét - videó

25 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Biciklis nőtől próbáltak telefont lopni az utcán. Nagyon pórul jártak a motoros tolvajok.
Link másolása
Vágólapra másolva!
autós hírtolvajmobilmotoros

Azt hitték az argentin motoros tolvajok, hogy könnyű préda lesz az a biciklis nő, aki egy zebra előtt ácsorogva merült a telefonjába. A tolvajok megpróbálták ellopni a mobilját, de arra nem számítottak, hogy a nő nem hagyja magát.

A nőnek sikerült lerángatnia a motorról az egyik tolvajt, akit a társa gyorsan magára is hagyott. A dél-amerikai országban nagyon gyakoriak a hasonló bűncselekmények, azok a tolvajok pedig, akik nem tudnak elmenekülni, általában nem sok jóra számíthatnak a szemtanúktól. A nőnek többen is a segítségére siettek, nem is kímélték a tolvajt.

Videón, ahogy pórul jártak a motoros tolvajok:

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!