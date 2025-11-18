Rossz nővel kezdtek ki a motoros tolvajok, jól megkapták a magukét - videó

Azt hitték az argentin motoros tolvajok, hogy könnyű préda lesz az a biciklis nő, aki egy zebra előtt ácsorogva merült a telefonjába. A tolvajok megpróbálták ellopni a mobilját, de arra nem számítottak, hogy a nő nem hagyja magát.

A nőnek sikerült lerángatnia a motorról az egyik tolvajt, akit a társa gyorsan magára is hagyott. A dél-amerikai országban nagyon gyakoriak a hasonló bűncselekmények, azok a tolvajok pedig, akik nem tudnak elmenekülni, általában nem sok jóra számíthatnak a szemtanúktól. A nőnek többen is a segítségére siettek, nem is kímélték a tolvajt.

Videón, ahogy pórul jártak a motoros tolvajok: