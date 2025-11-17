Törvénnyel védik a motorsportot a lakók ellen

Észak Karolina államban nemrég fogadták el a 2025/926-os törvényt, amelyet egyszerűen Right to Race, azaz a versenyzéshez való jogként neveznek. Ennek lényege, hogy nem lehet perelni a zajszennyezés miatt azokat a versenypályákat, amelyeket törvényesen létesítettek és motorsport eseményeknek vagy akár koncertekkel tarkított autós találkozók adnak helyet.

Azzal védik a motorsportot a törvényhozók, hogy a versenypályák környékén együtt kell élni a zajjal

Fotó: Chris Owens/HHP / Chevrolet/Chris Owens/HHP

A telekhatártól mérve 4,8 kilométeren belül kell elviselni a motorsport rendezvények zaját

Az utóbbi években megszaporodott azon kártérítési perek száma, amely során az új építésű ingatlanokba költözők indítottak a meglévő és évek óta üzemelő versenypályák ellen – ennek most vége. A versenypálya 4,8 km-es környékén el kell viselni a fokozott zajt, és itt nem konkréten az aszfaltcsík, hanem a pálya telekhatárától mérik a távolságot. Észak-Karolina állam költségvetésébe tavaly 3,82 milliárd dollárt bevételt hoztak a motorsport-rendezvények, és a törvényhozók akarata szerint ez csak növekedni fog a jövőben. Ezzel a lépéssel azok az ingatlanfejlesztők jártak rosszul, akik azt hitték, a motorsport kárára növelhetik vagyonukat úgy, hogy olcsón megveszik a „zajszennyezett” telkeket, majd perrel ellehetetlenítik a zaj forrását, és így drágábban adhatnak túl az ingatlanokon.

