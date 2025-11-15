Mindenki szívét megdobogtatta a Ford sportkupéja

Manapság már nem fordulunk meg az utcán egy autó után, csak azért mert kupé. De a 70-es években más volt a helyzet, főleg ha egy vadonatúj modellről volt szó. A Ford Capri az amerikai gyártó európai részlegének legsportosabb típusa volt, ezért előszeretettel hívták európai Mustangnak (manapság villanyautóként kínálják). A versenypályákon is sikert sikerre halmozó típusról 1971-ben közölt cikket az Autó-Motor magazin - íme, egy autóteszt 54 évvel ezelőttről!
Olyan, mint egy kicsinyített Mustang
Őszintén szólva kissé meghökkentem, amikor a 3000-es GT Ford Capri gázpedáljához először hozzáértem. A bécsi képviselethez közel eső garázsban Jaguárok, Alfa-Romeók, Roverek társaságában is igazán méltóságteljes partnerként veszteglő aranysárga Capri erre a mozdulatra — mintegy varázsütésre — megtáltosodott. Az első fokozatban, az igazán leheletszerű gázadagolás ellenére is roppant fürgén (jóval fürgébben, mint ahogy akkor én valójában akartam) kúszott fel velem a garázslabirintusból a 15 százalékos emelkedésű rámpán, és valósággal belevetett a bécsi utca forgatagába. Jó hosszú távon és több utcán, kereszteződésen át hagytam érvényesülni a forgatónyomatékot csak az első fokozatban. Újabb meglepetést keltett, hogy erre a csupán kíváncsiságból — egyébként feleslegesen — hosszú távon kierőszakolt huzatásra is a motor és a sebességváltó minden zokszó és hangoskodás nélkül engedelmeskedett: még az első fokozatban elérhető hatvanas tempónál is! Az első benyomások után is az volt tehát az érzésem, hogy ez a változat tulajdonképpen már nem is a Mustang európai kiscsikója — ahogy az 1600-as GT-t neveztük —, hanem annak úgyszólván teljesen egyenrangú, tengeren inneni változata. Vagy ahogyan azt külföldön tartják: a 3000-es a Capri-sorozat abszolút sarkcsillaga, amelynek a GT és az XLR jelzésű modelljei a sportszerűséget a választékos komforttal is összekötik.
Hathengeres erőmű a gépháztető alatt
Nos, a Caprinak ez a változata valójában csak látszatra hasonlított elődjéhez, ahhoz a piros lakkozású 1600-as GT tesztkocsihoz, amelyet ugyanebből a garázsból tavalyelőtt nyáron jóval szelídebb temperamentumossággal vezettem ki, és amelyet a közel egyhónapos hazai futópróbák négyezer kilométert is meghaladó, változatos igénybevételt kölcsönző útjai során alkalmam volt jól kitapasztalni. Külső megjelenésében csupán a motorháztető középvonalában, a szélvédő-üvegtől a Ford felírással díszített orrhajlatig vezető, pajzs alakú domborítás utalt arra, hogy ez a modell valójában nem ugyanaz, hanem tekintélyesebb rokona az 1600-as GT-változatnak. Közelebbről pedig a karosszéria első sárvédője mögötti oldalfalon is szembetűnt már az aranybetűs diszkrét zománctábla, rajta a „3000 GT” és a külön koszorús emblémába foglalt „XL” felírással. Hát, ezt a kocsit kellett egy november végi napon a bécsi garázsban megkeresnem! A kormánykerék mögötti ülés, a pedálok, a szerelvényfal, a műszerek, az összes többi kezelő és vezérlő berendezés a 3000-es változatnál is a megszokott helyükön voltak. Ezzel az otthonos érzéssel fordítottam el tehát a kormányoszlop jobb oldalán levő kapcsolóban a gyújtáskulcsot. És akkor ebben az erőgépben felébresztett hathengeres motor a diszkrét túráztatásra is jóval energikusabban válaszolt. Az elindulást követően pedig az első sebességi fokozatba kapcsolt váltóállás és az egészen „puhán” emelt fordulatszám ellenére a motor forgatónyomatéka finoman „beleragasztott” az ülés támlájába.
Mire elég 128 lóerő?
Az 1969-ben kipróbált 1600-as GT a maga 82 DIN lóerős erőforrásával és a százas tempót 12,4 mp alatt elérő gyorsulásával igazán nem volt erőtlen és lomha jármű. Amit azonban a 128 DIN lóerős, háromliteres „forró változat” így, első bemutatkozásra nyújtott: várakozáson felül is jóval több volt. Mindenekelőtt az, hogy mindössze 9,4 mp alatt képes felgyorsulni nulláról százra. A kocsinak ez a dinamizmusa azonban nemcsak a kuriózuma miatt imponáló, hanem a gyors tempók mellett a biztonságos előzések, manőverezések hasznos segítője is. Útban hazafelé, jóval Bécs után, már Schwechat városkát is elhagyva kapcsoltam át először a 183 km/óra maximális tempót lehetővé tevő direkt fokozatba. Azért csak ilyen későn, mert az út, az időjárási és a látási körülmények akkor olyanok voltak, hogy a lóerőket szabadjára engedni nagy-nagy kockázatot jelentett volna. De ha figyelembe vesszük, hogy ezzel a kocsival a második sebességgel akár a nyolcvanas tempóig is minden erőlködés nélkül kihúzathatunk, az alacsonyabb fokozatokban elérhető „mérsékelt” tempó is meglehetősen viszonylagos meghatározásnak tűnik. Említést érdemel, hogy az 1300-as típus kivételével valamennyi Capri-modellt árulják automatikával is. Az imponálóan sportos kis botváltókart ebben az esetben az automatika „választófala” helyettesíti. Csak a gázpedált és a féket kell „kezelni”. Ahogy az ajánlás szól: az automatika leveszi a kapcsolás „gondját” a vezető válláról. De az igazsághoz tartozik az is, hogy ugyanakkor megfosztja attól az élvezettől, amit ennek a kis bőrmandzsettás sportváltókarnak a különböző sebességi fokozatokba való igazán könnyed átsimogatása jelent...