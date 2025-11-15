Mindenki szívét megdobogtatta a Ford sportkupéja

Manapság már nem fordulunk meg az utcán egy autó után, csak azért mert kupé. De a 70-es években más volt a helyzet, főleg ha egy vadonatúj modellről volt szó. A Ford Capri az amerikai gyártó európai részlegének legsportosabb típusa volt, ezért előszeretettel hívták európai Mustangnak (manapság villanyautóként kínálják). A versenypályákon is sikert sikerre halmozó típusról 1971-ben közölt cikket az Autó-Motor magazin - íme, egy autóteszt 54 évvel ezelőttről!

Az európai Mustang, háttérben a Gellért-heggyel

Fotó: Autó-Motor

Olyan, mint egy kicsinyített Mustang

Őszintén szólva kissé meghökkentem, amikor a 3000-es GT Ford Capri gázpedáljához először hozzáértem. A bécsi képviselethez közel eső garázsban Jaguárok, Alfa-Romeók, Roverek társaságában is igazán méltóságteljes partnerként veszteglő aranysárga Capri erre a mozdulatra — mintegy varázsütésre — megtáltosodott. Az első fokozatban, az igazán leheletszerű gázadagolás ellenére is roppant fürgén (jóval fürgébben, mint ahogy akkor én valójában akartam) kúszott fel velem a garázslabirintusból a 15 százalékos emelkedésű rámpán, és valósággal belevetett a bécsi utca forgatagába. Jó hosszú távon és több utcán, kereszteződésen át hagytam érvényesülni a forgatónyomatékot csak az első fokozatban. Újabb meglepetést keltett, hogy erre a csupán kíváncsiságból — egyébként feleslegesen — hosszú távon kierőszakolt huzatásra is a motor és a sebességváltó minden zokszó és hangoskodás nélkül engedelmeskedett: még az első fokozatban elérhető hatvanas tempónál is! Az első benyomások után is az volt tehát az érzésem, hogy ez a változat tulajdonképpen már nem is a Mustang európai kiscsikója — ahogy az 1600-as GT-t neveztük —, hanem annak úgyszólván teljesen egyenrangú, tengeren inneni változata. Vagy ahogyan azt külföldön tartják: a 3000-es a Capri-sorozat abszolút sarkcsillaga, amelynek a GT és az XLR jelzésű modelljei a sportszerűséget a választékos komforttal is összekötik.

Klasszikus felépítés: hosszmotoros építésmód hátsókerékhajtással

Fotó: Autó-Motor

Hathengeres erőmű a gépháztető alatt

Nos, a Caprinak ez a változata valójában csak látszatra hasonlított elődjéhez, ahhoz a piros lakkozású 1600-as GT tesztkocsihoz, amelyet ugyanebből a garázsból tavalyelőtt nyáron jóval szelídebb temperamentumossággal vezettem ki, és amelyet a közel egyhónapos hazai futópróbák négyezer kilométert is meghaladó, változatos igénybevételt kölcsönző útjai során alkalmam volt jól kitapasztalni. Külső megjelenésében csupán a motorháztető középvonalában, a szélvédő-üvegtől a Ford felírással díszített orrhajlatig vezető, pajzs alakú domborítás utalt arra, hogy ez a modell valójában nem ugyanaz, hanem tekintélyesebb rokona az 1600-as GT-változatnak. Közelebbről pedig a karosszéria első sárvédője mögötti oldalfalon is szembetűnt már az aranybetűs diszkrét zománctábla, rajta a „3000 GT” és a külön koszorús emblémába foglalt „XL” felírással. Hát, ezt a kocsit kellett egy november végi napon a bécsi garázsban megkeresnem! A kormánykerék mögötti ülés, a pedálok, a szerelvényfal, a műszerek, az összes többi kezelő és vezérlő berendezés a 3000-es változatnál is a megszokott helyükön voltak. Ezzel az otthonos érzéssel fordítottam el tehát a kormányoszlop jobb oldalán levő kapcsolóban a gyújtáskulcsot. És akkor ebben az erőgépben felébresztett hathengeres motor a diszkrét túráztatásra is jóval energikusabban válaszolt. Az elindulást követően pedig az első sebességi fokozatba kapcsolt váltóállás és az egészen „puhán” emelt fordulatszám ellenére a motor forgatónyomatéka finoman „beleragasztott” az ülés támlájába.