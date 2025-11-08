Szívdöglesztő autó a japán aranykorból

A második legnagyobb japán autógyártó cég, a Nissan programjában régóta szerepel a sportkocsikészítés. Manapság már hagyományosnak lehet tekinteni a gyár ez irányú tevékenységét. 1959-ben, a kétüléses kabrioléval, a Sports 211-essel kezdődött a gyártás, amelyet egy évvel később a Fairlady követett. A múltban, attól függően, hogy a Nissan melyik piacra szánta a kocsit, aszerint változtatta a neveket: Nissan Fairlady vagy Datsun Sports. 1983 végéig a Datsun, majd új nevén a Nissan több mint egymillió sportkocsit gyártott. Lépésről lépésre nőtt a hengerek száma, a motorok teljesítménye. Az 1,2 literes, négyhengeres erőforrást követte a hathengeres 2,0, 2,4, 2,6, majd 2,8 literes, a későbbiek során megjelent a 300 ZX-típus, háromliteres, V6-os, OHC-motorral, legutóbb pedig a 24 szelepes változat.
Nissan kupé 1988-ból: amikor 170 lóerő még nagyon soknak számított
A fejlődés következtében a tervezők lényegében mindvégig megtartották a jellegzetes kupéformát, a süllyesztett fényszórókkal, és a hátsó tengely irányába felfelé ívelő vonalvezetéssel. Ez a karosszériairányzat vonatkozik a ZX-re is, amely megközelítőleg ék alakú, és a fényszórói szintén süllyesztettek. Ugyancsak hagyománynak számít, hogy az autókat kétféle méretnagyságú tengelytávváltozatban gyártják. Van rövidebb, amely kétüléses sportkocsi, és van egy némileg hosszabb, 2+2 ülés elrendezéssel. Ezenkívül készítenek még levehető tetejű változatot is. Kizárólag hazai forgalomba kerül a kétliteres, V6-os motorral szerelt ZX, ami annak tudható be, hogy Japánban a kétezer köbcenti feletti kocsikat igen drasztikus adóval sújtják. A 300 ZX V6-os motor mindkét hengersorán egy-egy vezérműtengely működteti a szelepeket. Az erőforrás teljesítménye 125 kW (170 LE) 5200 ford/percen. Az első hallásra ez az adat sokat mond, de csalódni fog az, aki ettől az autótól fantasztikus gyorsulást vár. A kupé ugyanis 1430 kg-ot nyom, ez pedig nem csekély tömeg, és a három fokozatú automata sebességváltó segítségével csak 14,6 másodperc alatt éri el álló helyzetből a 100 km/órás sebességet. Ez tesztelési eredmény. Érdekes viszont, hogy a gyár csupán 10 mp-et ad meg. Persze a gyári adatok mindig rózsásabbnak tüntetik fel a tényeket. Harmadikban a főtengely 3250-et fordul percenként, 100 km/ó sebességnél, míg overdrive fokozatban kereken 1000-rel kevesebbet. A kickdown (hirtelen teljes gázadásnál történő visszakapcsolás) 50, illetve 95 km/ó sebességnél lehetséges. Egyébként az automata váltó kapcsolásai alig hallhatók. Az overdrive a középső konzolba épített kar segítségével kikapcsolható. Így kanyargós utakon elkerülhető a felesleges kapcsolás ebbe a fokozatba.
Egy kupé, amelyet kényelemre hangoltak
A kocsi 12 literes 100 kilométerenkénti átlagfogyasztása viszonylag előnyösnek mondható. Ez is tesztelési eredmény, ami szintén ellentmond a gyár által megadott adatnak. Ezt az eredményt egyébként számos, lényegesen olcsóbb limuzin is túlszárnyalja még hozzá jelentősen... Ugyanez a motor és sebességváltó található egy másik Nissan-modellben, a Cedricben. A két- és a 3 literes V6-os erőforrás turbóváltozatban is létezik, amelyeknek a teljesítménye 125 kW (170 LE), illetve 169 kW (230 LE). Teljes gyorsításkor az automata sebességváltó 65 km/ó sebességnél kapcsol a második fokozatba. A szervókormány ütközéstől ütközésig 3 3/4-szer tekerhető. A négy tárcsafék kitűnő, a fékerő kiválóan oszlik el a kerekeknél. A korábbi Fairlady modellekkel ellentétben, amelyekre az angol mintára készített szuperkemény sportos rugózás volt a jellemző, a 300 ZX-ére nem lehet panasz. A rugózása kimondottan kellemesnek mondható, és jól kiegyenlíti a legnagyobb útegyenetlenségeket is. Szintén a kocsi komfortját emelik a mintaszerűen kárpitozott, és jó oldaltartást biztosító ülések. Az utastér belső kiképzése kimondottan luxusjelleget kölcsönöz a sportkocsinak. Meglepően gazdag az autó felszereltsége. Ilyenek például az elektromos úton működtethető ablakok és külső tükrök, a mindkét oldalra szerelt belső megvilágítás, a napi kilométerszámláló, az elektronikusan vezérelt fűtés és szellőztető-berendezés, és az ügyes megoldású kazettás rádiómagnó. A két első ülés a nagyra nőtt személyeknek is kényelmes helyet biztosít. A hátsó ülés viszonyt elsősorban csak gyermekek számára elfogadható, ám mivel támlái egyenként is le- hajthatók, így a csomagtér jelentősen bővíthető. A csomagtér rossz kialakítása miatt, sajnos, a nehéz holmikat a behelyezéskor magasra kell emelni. A 300 ZX-szel nyitott tetővel igen kellemesen lehet utazni. Az üvegezett tetőrészek le, illetve betétele nem okoz gondot. Ha mind a két oldalablak fel van húzva, akkor még a nagy sebesség mellett is elviselhető- en kicsi a huzat az utastérben. A nyitott tető igazán akkor élvezhető, ha nem rohanunk, ha- nem kisebb sebesség mellett kényelmesen utazunk, és a tájban gyönyörködünk.