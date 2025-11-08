Szívdöglesztő autó a japán aranykorból

A második legnagyobb japán autógyártó cég, a Nissan programjában régóta szerepel a sportkocsikészítés. Manapság már hagyományosnak lehet tekinteni a gyár ez irányú tevékenységét. 1959-ben, a kétüléses kabrioléval, a Sports 211-essel kezdődött a gyártás, amelyet egy évvel később a Fairlady követett. A múltban, attól függően, hogy a Nissan melyik piacra szánta a kocsit, aszerint változtatta a neveket: Nissan Fairlady vagy Datsun Sports. 1983 végéig a Datsun, majd új nevén a Nissan több mint egymillió sportkocsit gyártott. Lépésről lépésre nőtt a hengerek száma, a motorok teljesítménye. Az 1,2 literes, négyhengeres erőforrást követte a hathengeres 2,0, 2,4, 2,6, majd 2,8 literes, a későbbiek során megjelent a 300 ZX-típus, háromliteres, V6-os, OHC-motorral, legutóbb pedig a 24 szelepes változat.

Ék formájáról messziről felismerhető a Nissan 300 ZX. Ma már gyűjtői kincsnek számít

Fotó: Autó-Motor

Nissan kupé 1988-ból: amikor 170 lóerő még nagyon soknak számított

A fejlődés következtében a tervezők lényegében mindvégig megtartották a jellegzetes kupéformát, a süllyesztett fényszórókkal, és a hátsó tengely irányába felfelé ívelő vonalvezetéssel. Ez a karosszériairányzat vonatkozik a ZX-re is, amely megközelítőleg ék alakú, és a fényszórói szintén süllyesztettek. Ugyancsak hagyománynak számít, hogy az autókat kétféle méretnagyságú tengelytávváltozatban gyártják. Van rövidebb, amely kétüléses sportkocsi, és van egy némileg hosszabb, 2+2 ülés elrendezéssel. Ezenkívül készítenek még levehető tetejű változatot is. Kizárólag hazai forgalomba kerül a kétliteres, V6-os motorral szerelt ZX, ami annak tudható be, hogy Japánban a kétezer köbcenti feletti kocsikat igen drasztikus adóval sújtják. A 300 ZX V6-os motor mindkét hengersorán egy-egy vezérműtengely működteti a szelepeket. Az erőforrás teljesítménye 125 kW (170 LE) 5200 ford/percen. Az első hallásra ez az adat sokat mond, de csalódni fog az, aki ettől az autótól fantasztikus gyorsulást vár. A kupé ugyanis 1430 kg-ot nyom, ez pedig nem csekély tömeg, és a három fokozatú automata sebességváltó segítségével csak 14,6 másodperc alatt éri el álló helyzetből a 100 km/órás sebességet. Ez tesztelési eredmény. Érdekes viszont, hogy a gyár csupán 10 mp-et ad meg. Persze a gyári adatok mindig rózsásabbnak tüntetik fel a tényeket. Harmadikban a főtengely 3250-et fordul percenként, 100 km/ó sebességnél, míg overdrive fokozatban kereken 1000-rel kevesebbet. A kickdown (hirtelen teljes gázadásnál történő visszakapcsolás) 50, illetve 95 km/ó sebességnél lehetséges. Egyébként az automata váltó kapcsolásai alig hallhatók. Az overdrive a középső konzolba épített kar segítségével kikapcsolható. Így kanyargós utakon elkerülhető a felesleges kapcsolás ebbe a fokozatba.