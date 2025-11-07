Arra számíthatunk, hogy egyre több olcsó kínai villanyautó jelenik meg az európai piacon, akár álnéven, ahogy azt a Dacia Spring bizonyítja. Azonban a Renault nem elégszik meg ennyivel, hanem európai gyártásból is kínál akkumulátoros-elektromos autót dömpingáron: a Twingo E-Tech Electric indulóára 20 000 euró alatt lesz – és ebből az összegből piactól függően még lejönnek a támogatások és ösztönzők! Pontos magyar listaárat még nem tudni, mert a forgalmazás csak 2026 végén indul, az első autókat pedig valamikor 2027 elején szállítják le a vásárlóknak, de biztosak lehetünk benne, hogy az olcsó villanyautók színfoltja lesz az újdonság. Ebből következően fenntartásokkal kell kezelni azt az állítást is, hogy mindössze 100 hét, azaz szűk két év alatt fejlesztették ki a minit, hiszen még vagy 50 hét van hátra az érkezésig, az alatt még csiszolnak egy keveset a konstrukción.
Jean-Michel Jarre egyedi hangzást kreált a Renault olcsó villanyautójának
A lényeg nem változik: az 1992-es eredeti vonalait sikeresen ültették ár a modern korba a formatervezők, a LED-es technológia előnyeit kihasználva lettek egyediek a lámpák, feltűnő színek közül lehet választani. Nem olcsó, hanem vidám a megjelenés, amivel máris nyerésre állnak a piacnak ebben a szegmensében. Aztán ott van az európai emberekre méretezett belső tér, ahol 17 cm-es hosszúságú sínen tologatható hátsó ülés gondoskodik arról, hogy tényleg ki lehessen használni az immár ötajtós karosszériát. Alapvetően városi autónak készül a Renault Twingo E-Tech Electric, a karosszéria 3789 mm hosszú, 1720 mm széles és 1491 mm magas, a tengelytávolság 2493 mm, a fordulókör átmérője 9,9 méter. Újdonság, hogy a motorháztető nem nyitható bovdennel vagy kulccsal, csak szereléssel, a szélvédőmosó utántöltésére a szélvédő szemből nézve bal alsó sarkánál lévő három ovális domborítás alatt rejtőző fedélnél lehetséges.
Apropó ajtók, egy részlet hiányzik csak az eredeti autóról/eddig látott tanulmányokról: a kerek kilincs. Jól van ez így, senki nem fogja visszasírni a női műkörmök rémét jelentő megoldást a jól megmarkolható kilincsek helyett. A csomagtér mérete teljesen előretolt hátsó üléssel 305 liter, a csomagtérpadló alatti 50 literes rekeszhez való hozzáférést könnyíti meg a két részre osztott padló, így nem kell teljesen kipakolni a csomagteret például a töltőkábelhez való hozzáférés miatt, elég csak oldalra átrendezni a rakományt. Mivel nem csak a külön állítható két hátsó ülés, de az anyóülés támlája is előredönthető, akár 2 méter hosszú tárgyat is lehet szállítani az ilyenkor 1 köbméteres raktérben. Utastér-szerte egyébként 19 liternyi tárolót alakítottak ki, ezek jelentős részét a gyári tartozékok között megtalálható színes-mintás betétekkel lehet ellátni, így lehet egyedivé tenni a belső kialakítást.
A műszerfalon két képernyőt is találunk, a kormány mögötti 7 colos, a központi képernyő 10 colos lehet, a fejegység több mint száz alkalmazás futtatására képes, köztük natív Google-alkalmazások is vannak. A Mobilize Charge Pass segítségével Európa-szerte több mint 1 millió töltőpontot lehet egyszerűen, további regisztráció nélkül igénybe venni. A Reno digitális segédnél a világnyelveken elérhető beszédvezérlés a ChatGPT segítségével történik, Jean-Michel Jarre egyedi vidám hangzást kreált a külső- és a belső tér számára is. A digitális grafika egyébként a Renault Twingo E-Tech Electric egész megjelenéséhez hasonlóan színes és vidám. Az analóg grafikának meghatározó eleme a műszerfal díszbetétjén is használt karosszériaszín, de a testvérmodellekről (Renault 4 és 5) átveszik a cserélhető előválasztókar-véget, itt is mintát nyomnak a tetőkárpitba. Spórolás egyedül ott érezhető, hogy csak az első ablakok leengedhetőek, a hátsók legfeljebb kibillenthetőek.
Csak egyféle hajtást készítettek a legolcsóbb Renault villanyautónak, az első kerekeket egy 82 LE/175 Nm teljesítményű hajtómotor mozgatja. A végsebesség autópálya-kompatibilis 130 km/óra, a városban fontos 0-50 km/óra sprintet 3,85 másodperc alatt tudja az új Twingo, a 0-100 km/óra gyorsulás 12,1 másodpercig tart. A nettó 27,5 kWh kapacitású LFP-kémiájú lítium-ion akkumulátor alapesetben (16 colos felnik) 263 km-es WLTP-hatótávolságot biztosít, 18 colos felnikkel 255 km-es a WLTP-hatótávolság; ezek előzetes értékek, a hivatalos adatokat később mérik. A franciák tapasztalatai alapján a vásárlók átlagosan napi 36 km-t mennek az ilyen kis méretű villanyautókkal, tehát bőven elég ez a hatótávolság, és ezért nem sietnek a töltéssel sem. Szériában 6,6 kW-os a fedélzeti töltő, aki 11 kW-os töltőt vagy az 50 kW-os villámtöltés lehetőségét akarja, annak felárat kell fizetnie. A fedélzeti töltő kétirányú, a megfelelő adapterrel teljesítményleadásra is használható az autó.
Annak köszönhetően, hogy a villanymotoros Renault Twingo E-Tech Electric gyártása a szlovén Novo Mesto-ban marad, elérték azt, hogy a tervezett gyártási mennyiség 75%-át egy 1000 km-es körön belül értékesítik; az autóipari logisztikában viszonylag rövid szállítási utakat és így alacsonyabb CO2-kibocsájtást jelent. A hajtómotorokat Kínából hozzák, az akkumulátort a CATL-tól származó cellákból állítják össze.