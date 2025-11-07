Arra számíthatunk, hogy egyre több olcsó kínai villanyautó jelenik meg az európai piacon, akár álnéven, ahogy azt a Dacia Spring bizonyítja. Azonban a Renault nem elégszik meg ennyivel, hanem európai gyártásból is kínál akkumulátoros-elektromos autót dömpingáron: a Twingo E-Tech Electric indulóára 20 000 euró alatt lesz – és ebből az összegből piactól függően még lejönnek a támogatások és ösztönzők! Pontos magyar listaárat még nem tudni, mert a forgalmazás csak 2026 végén indul, az első autókat pedig valamikor 2027 elején szállítják le a vásárlóknak, de biztosak lehetünk benne, hogy az olcsó villanyautók színfoltja lesz az újdonság. Ebből következően fenntartásokkal kell kezelni azt az állítást is, hogy mindössze 100 hét, azaz szűk két év alatt fejlesztették ki a minit, hiszen még vagy 50 hét van hátra az érkezésig, az alatt még csiszolnak egy keveset a konstrukción.

Olcsó villanyautóként igen figyelemreméltó a Renault Twingo stílusa és praktikuma

Fotó: Renault

Jean-Michel Jarre egyedi hangzást kreált a Renault olcsó villanyautójának

A lényeg nem változik: az 1992-es eredeti vonalait sikeresen ültették ár a modern korba a formatervezők, a LED-es technológia előnyeit kihasználva lettek egyediek a lámpák, feltűnő színek közül lehet választani. Nem olcsó, hanem vidám a megjelenés, amivel máris nyerésre állnak a piacnak ebben a szegmensében. Aztán ott van az európai emberekre méretezett belső tér, ahol 17 cm-es hosszúságú sínen tologatható hátsó ülés gondoskodik arról, hogy tényleg ki lehessen használni az immár ötajtós karosszériát. Alapvetően városi autónak készül a Renault Twingo E-Tech Electric, a karosszéria 3789 mm hosszú, 1720 mm széles és 1491 mm magas, a tengelytávolság 2493 mm, a fordulókör átmérője 9,9 méter. Újdonság, hogy a motorháztető nem nyitható bovdennel vagy kulccsal, csak szereléssel, a szélvédőmosó utántöltésére a szélvédő szemből nézve bal alsó sarkánál lévő három ovális domborítás alatt rejtőző fedélnél lehetséges.

Apropó ajtók, egy részlet hiányzik csak az eredeti autóról/eddig látott tanulmányokról: a kerek kilincs. Jól van ez így, senki nem fogja visszasírni a női műkörmök rémét jelentő megoldást a jól megmarkolható kilincsek helyett. A csomagtér mérete teljesen előretolt hátsó üléssel 305 liter, a csomagtérpadló alatti 50 literes rekeszhez való hozzáférést könnyíti meg a két részre osztott padló, így nem kell teljesen kipakolni a csomagteret például a töltőkábelhez való hozzáférés miatt, elég csak oldalra átrendezni a rakományt. Mivel nem csak a külön állítható két hátsó ülés, de az anyóülés támlája is előredönthető, akár 2 méter hosszú tárgyat is lehet szállítani az ilyenkor 1 köbméteres raktérben. Utastér-szerte egyébként 19 liternyi tárolót alakítottak ki, ezek jelentős részét a gyári tartozékok között megtalálható színes-mintás betétekkel lehet ellátni, így lehet egyedivé tenni a belső kialakítást.