Eltérítés veszélye fenyegeti az önvezető autókat!

Az orosz Ipari és Kereskedelmi Minisztérium létrehozott egy központot, amelynek feladata a járművek elektronikus rendszereinek feltörése, hogy az itt szerzett tapasztalatok alapján az ilyen kibertámadások elleni védekezést kidolgozzák. Kifejezetten az önvezető autókat célozzák a kutatással, amelynek célja, hogy megakadályozzák azok eltérítését.

Támadásokkal tesztelik az orosz önvezető járműveket, hogy javítani tudjanak a védelmükön

Fotó: Atom

Az önvezető autók feltörésével lehet javítani azok kibervédelmén

A kilenc hónapos program során önvezető személyautók, teherautók, autóbuszok, harckocsik és veszélyes anyagokat szállító járművek elektronikus rendszerét próbálják feltörni minden lehetséges rendelkezésre álló módszerrel. Ebben benne van a távoli- és helyi hozzáférés (USB-port segítségével átvenni az irányítást) megteremtése, az érzékelők jeleinek megváltoztatása, azok zavarása, satöbbi. Az itt szerzett tapasztalatok alapján aztán olyan orosz járműveket akarnak konstruálni, amelyek védettek az ilyen külső behatások ellen. Az Ipari és Kereskedelmi Minisztérium által létrehozott központ munkájában az FSZB titkosszolgálat és az FSTEC nevű orosz állami cég is részt vesz, utóbbi hadiipari vállalkozás, ami a katonai kiberbiztonságért is felel.