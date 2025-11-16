Ez az autó rázta fel a hazai piacot

A rendszerváltás után az Opel Astra szinte szempillantás alatt átírta az erőviszonyokat a magyar autópiacon. Kedvező árával rögtön sikeressé vált, sokaknak pedig ez az autó jelentette a belépőt a nyugati járművek világába - a szocialista járművek után az Opel kompakt modellje igazi felüdülésnek számított. Természetesen az sem mellékes, hogy a szentgotthárdi gyártás miatt büszkék is lehettünk az Opel típusára, amelyről a sajtó sokat cikkezett. Az alábbi írás az Autó-Motor magazinban jelent meg 1995-ben.

1991-2003 között gyártották az Opel Astra F-sorozatát

Fotó: Autó-Motor

Az Opel Astra turbódízel motorral is elérhető volt

A rendkívül közkedvelt Opel Astra vonzerejét tartós tesztünkben próbáljuk kideríteni. Jelenleg közel 20 ezer megtett kilométernél járunk, és túl vagyunk már az első „nagy", 15 ezres szervizvizsgálaton is. Kezdjük azzal, ami talán a legfontosabb, eddig semmilyen műszaki rendellenességről, technikai hibáról nem szólhattunk, az Astra tökéletesen viselkedett az együtt eltöltött idő alatt. Így tulajdonképpen a 7,5 ezres, valamint a 15 ezres szerviz alkalmával is csak a kötelező ellenőrzéseket végeztek el az Opel Gombos márkakereskedés szervizében. Az első esetben egy, a második alkalommal pedig bő két órát vett igénybe a szervizfolyamat, s így a helyszínen megvárható volt az Astra. A „puhaturbós" dízelerőforrással városi használat során már korábban is elégedettek voltunk. Csupán egyetlen apró gyengéjére figyeltünk fel (lásd keretes anyagunkat). Időközben két hosszabb külföldi út alkalmával (Budapest-Milánó, Budapest-Genf) meggyőződhettünk arról, hogy hosszú távon is tökéletes társ az „egyhetes". Nemcsak megfelelő végsebességével (a sebességmutató visszajelzése alapján domborzati viszonyoktól függően 140 és 180 km/h között minden gond nélkül autózhatunk), hanem „padlógázas" üzemmódban mért kedvező 8, 8,5 literes átlagfogyasztásával is elégedettek voltunk. A fogyasztási értékek városi használat alkalmával elég széles skálán mozogtak, az eddig mért legjobb adat 5,2, míg a legrosszabb 8 liter 100 km-re. A nagy különbségek egyrészt abból adódhatnak, hogy többen is használjuk az autót, s így a vezetési stílus nagymértékben befolyásolhatja az eredményeket. De azt sem szabad elfeledni, hogy Blaha Lujza téri szerkesztőségünk környékén az elmúlt hónapokban igencsak zsúfoltak voltak az utak a József körút, valamint az Andrássy út lezárása miatt.