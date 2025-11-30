Párásodik az autó? Így kerüljük el!

Hírlevél

Nincs autós, aki ne találkozott volna már ezzel a problémával. A szélvédő párásodása a téli időszakban különösen fontos téma.
A jeges üvegfelületek mellett a párásodás is komoly problémát okozhat a tél beköszöntével. A legtöbb autósnak megvan a saját jól bevált módszere a párátlanításra, de vannak kis fortélyok, amelyekkel érdemes tisztában lenni. A szélvédő párásodása leggyakrabban abból adódik, hogy a meleg, nedves levegő (az utastérben lévő lehelet, behozott nedvesség) találkozik a hideg üvegfelülettel.

Bosszantó tud lenni a párásodás, de néhány trükkel gyorsan eltüntethető Fotó: Lexus
Bosszantó tud lenni a párásodás, de néhány trükkel gyorsan eltüntethető 
Fotó: Lexus

Mit tehetünk a párásodás ellen?

  • Kapcsoljuk be a klímaberendezésést! A légkondicionáló kiszárítja a levegőt, és gyorsan csökkenti a belső páratartalmat. Ezzel egy időben irányítsuk a meleg levegőt közvetlenül a szélvédőre.
  • Ne használjunk belső levegőkeringetést! Helyette friss levegőt engedjünk be: húzzuk le rövid időre résnyire az ablakokat, hogy kiegyenlítsük a páratartalmat.
  • Kapcsoljuk be a hátsó ablak fűtését! A fűtőszálak gyorsan eltüntetik a párát. 
  • A karbantartás nagyon fontos! Az eltömődött pollenszűrő megnehezíti a levegőáramlást, így a pára gyorsabban megjelenik az ablakokon.
  • Minimalizáljuk az autóba bejutó nedvességet! Textil helyett gumiszőnyegeket használjunk, és mielőtt beülünk a járműbe, a havat próbáljuk meg leütögetni a cipőnkről. 

 

