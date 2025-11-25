El akart kergetni egy kóbor kutyát a parkolóban, most mindenki rajta röhög - videó

Ahogy kilépett a háza kapuján, egy kóbor kutyával találta magát szemben egy férfi. Az a remek ötlete támadt, hogy jól megijeszti, de ebből csak egy jókora pofára esést sikerült összehoznia a parkolóban.

Ahogy hirtelen az állat felé mozdult, a férfi megcsúszott, és nem is tudott újra egyensúlyba kerülni. Pechjére egy térfigyelő kamera mindent rögzített, így most az egész internet rajta röhög.

A parkoló kamerájának felvétele: