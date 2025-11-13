Ez az autó rúgja fel a népszerű márka hagyományait!

Ha valaki azt mondja, hogy koncepcióautó, legtöbbünknek eszement négykerekűek ugorhatnak be, melyek köszönőviszonyban sincsenek azokkal a modellekkel, amelyeket később az utcán láthatunk. Nos, a Peugeot is gyakran készít különböző, akár extrém kinézetű tanulmányokat, ám a most bemutatott Polygon Concept más tészta, mint a többi: ez nem csupán egy látványos vízió, hanem valós, működő prototípus, amely már most képes megmutatni a Peugeot jövőbeli technológiáit.

Felfelé nyíló ajtók és határozott vonalak jellemzik a Peugeot újdonságát

Fotó: Peugeot

A Peugeot bátor fejlesztést hoz

A modell formája sem éppen átlagos, de a beltérben találjuk az igazi szenzációt: ha jobban szemügyre vesszük a Polygont, akkor láthatjuk, hogy nincs az autóban egyetlen kijelző sem. Hogy lehet ez, amikor manapság minden új járműben monitorok sokaságával találkozhatunk? Úgy, hogy lényegében a szélvédő vette át ennek szerepét, amely egy hatalmas head-up display-ként funkcionál - az autó oda vetít ki gyakorlatilag mindent. A másik érdekesség a kormányzás. A versenyautók kormányát idéző volán, vagy ahogy a Peugeot hívja, a Hypersquare, önmagában is meghökkentő, de a mögötte lévő technika az igazán fontos. Ahogy a legtöbb utasszállító repülőgép esetében már nincs fizikai kapcsolat a gép irányítását lehetővé tevő kar és a kormányfelületek között, úgy itt is hasonló a helyzet. A kormány elfordításával elektronikus parancsot adunk, és a többit számítógép végzi el. A mechanikus kapcsolat nélküli, teljesen elektronikus kormányzásról azt állítja a Peuegot, hogy már 2027-ben megjelenhet a sorozatgyártásban!