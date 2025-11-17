Jönnek a mínuszok: itt a tuti megoldás a jég eltávolítására

Hírlevél

Elég egy kis melegvíz nejlonzacskóba töltve és a jég máris megadja magát.
A mínuszok beköszöntével sokak bosszúsága az autók lefagyott szélvédője, oldalablakai. Kaparós, vakarós megoldás is létezik, meg téli ablakmosót spriccelni a jeges felületre, ám utóbbi a fagyálló és jégoldó összetevők elpárolgása után gyorsan visszafagy az üvegre.

Ne legyen forró, csak kézmeleg!

A pofonegyszerű megoldást egy erősebb nejlonzacskó és kb. fél liter melegvíz szállítja: a tasakot lassan végig kell csúsztatni a szélvédőn, a többi pedig már az ablaktörlő dolga, a jégnek annyi! Érdemes egyébként elgondolkodni azon, hogy az autó körül felmerülő gondokat sokszor a legegyszerűbb megoldásokkal, ötletekkel is orvosolhatjuk. 

 

