Bárki kaphat ajándékba egy Porschét, csak ennyit kell tenni érte

Egy kínai edzőterem rendhagyó fogyókúrás kihívásában egy Porsche Panamerát kínálnak annak, aki három hónap alatt 50 kilogrammot tud fogyni. A kihívásra persze nem lehet csak úgy benevezni, átszámítva 470 ezer forintot kell fizetni érte.

Az edzőterem október végén jelentette be a Porsche-kihívás indulását, azóta már hét-nyolc ember jelentkezett. A regisztráció harminc résztvevőnél zárul le.

2020-as Porsche a nyeremény

A regisztrációs díj fedezi az étkezéseket és a közös szállást, de az edzésprogram és az étrend részleteit nem hozták nyilvánosságra. Az autó egyébként, amire pályázni lehet, egy 2020-as Panamera, amely jelenleg az edzőterem vezetőjének tulajdonában van.