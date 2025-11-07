Bárki kaphat ajándékba egy Porschét, csak ennyit kell tenni érte

Egyedülálló játékot indított egy edzőterem. Aki sokat fogy, nyer egy Porsche Panamerát.
Egy kínai edzőterem rendhagyó fogyókúrás kihívásában egy Porsche Panamerát kínálnak annak, aki három hónap alatt 50 kilogrammot tud fogyni. A kihívásra persze nem lehet csak úgy benevezni, átszámítva 470 ezer forintot kell fizetni érte.
Az edzőterem október végén jelentette be a Porsche-kihívás indulását, azóta már hét-nyolc ember jelentkezett. A regisztráció harminc résztvevőnél zárul le.
2020-as Porsche a nyeremény
A regisztrációs díj fedezi az étkezéseket és a közös szállást, de az edzésprogram és az étrend részleteit nem hozták nyilvánosságra. Az autó egyébként, amire pályázni lehet, egy 2020-as Panamera, amely jelenleg az edzőterem vezetőjének tulajdonában van.
