Autószörnyet mutatott be a legendás gyártó, de van egy csavar

Elektromos autóként debütált a sikeres szabadidő-autó negyedik generációja, melyből Cayenne Electric és a Cayenne Turbo Electric néven két verziót kínálnak majd. A csúcsmodell, 1156 lóerőt és 1500 Nm-t produkál, ezzel a zuffenhauseni márka történetének legerősebb és legnagyobb nyomatékkal büszkélkedő utcai autója. Döbbenetes a gyorsulás is, rajtautomatikával 2,5 másodperc alatt katapultál álló helyzetből 100 km/órára a testes SUV! Ami a Porsche technikáját illeti, az új fejlesztésű akkumulátor hatalmas, a 113 kWh kapacitás viszont kell ahhoz, hogy mindkét változat 600 kilométer feletti hatótávot tudjon a WLTP-ciklus szerint. A Taycanhoz hasonlóan itt is 800 voltos architektúrát használnak, ám a maximális töltési teljesítmény 400 kW is lehet, vagyis 10-ről 80 százalékra kevesebb mint 16 perc alatt feltölthető.

Az alapmodell 442, a csúcs 1156 lóerős. Utóbbi új rekord a Porsche márkánál

Fotó: Porsche

Az új Porsche beltere is tartogat meglepetéseket

A teljesítmény persze nem minden. A Cayenne jóval nagyobb elődjénél, két centi híján öt méteres az autó, tengelytávolsága pedig már meghaladja a 3,0 métert. A beltér ennek megfelelően tágasabbnak ígérkezik, ám az is fontos hívószó lehet a kuncsaftoknak, hogy ívelt OLED kijelző fogadja a sofőrt. Ha ez nem lenne elég, az utasoldalra is kerülhet egy kijelző, sőt a head-up display-t kiterjesztett valósággal teszik még jobbá. A Porsche Voice Pilot néven mesterséges intelligenciára épülő hangasszisztenst is fejlesztett, amely összetett utasításokat is megért, és többek között a klíma vagy a hangrendszer vezérlését teszi lehetővé.