Radikális váltás a Toyota ikonikus modelljeinél - ez teljesen váratlan

Nem kell senkinek bemutatni a Toyota Corolla kompaktot, a világ legnagyobb darabszámban értékesített autójánál hamarosan generációváltás jön. Ezt onnan tudjuk, hogy szakítva az eddigiekkel, a japánok tanulmányt készítettek arról, mire számíthatunk – minden bizonnyal azért, hogy ne a bemutató alkalmával sokkoljon az új nemzedék.

A francia formatervező stúdióban álmodták meg ezt a lendületes Toyota Corolla szedánt

Fotó: Toyota

Sportos lesz a következő Toyota Corolla, a Hiace felettébb praktikus

Műszaki szempontból eddig is az élmezőnybe tartozott a Toyota Corolla, de megjelenését tekintve óvatosabban bántak vele, hiszen minden ízléshez megfelelő formát kellett készíteni az autónak – a nagy piacok mind megkapták a maguk változatát. Azonban úgy tűnik, a sikerhez ennyi már nem elég, ezért lendületes megjelenést készítenek az új nemzedéknek, a Japan Mobility Show-n bemutatott lépcsős hátú tanulmány formája kifejezetten sportos, éles peremek, meredeken emelkedő vonalak és látványos LED-es világítás jellemzi a karosszériát. Ezért a megjelenésért a Nizza mellett ED2 formatervező-stúdióban dolgozó mérnökök feleltek, akik megragadták a lehetőséget arra, hogy eltüntessék a klasszikus értelemben vett hűtőrácsot, messze hátrahúzták a szélvédőt, és kontrasztos fekete fényezéssel igyekeztek a valóságosnál laposabbnak láttatni a végeredményt. Nagy átmérőjű kerekek, látványos felnik teszik teljessé a sportos megjelenést. Jó látni, hogy a formatervezők nem akarják eltüntetni a külső tükröket és a hagyományos kilincsekre szavaznak.

Szellős a Corolla belseje, a főbb kapcsolóknak kis asztalkát készítettek

Fotó: Toyota

Rendhagyó a beltér, nincs klasszikus műszerfal, helyette van egy kiemelt helyen lévő kormánykerék bajuszkapcsolók helyett a megfelelő pozícióban lévő kapcsolókkal, képernyő az anyósülés elé került. A két első ülés közötti asztalon helyezték el az irányváltó kapcsolót, ami egy autó-formájú egeret idéz, itt van még a motorindító nyomógomb és két indukciós telefontöltő is. Amíg a vezetőülés kis méretű fejtámlát kapott, a szükség esetén majdnem ággyá alakítható anyósülésnél széles, a fejet szundikálásnál is megtartó támaszt használnak. A technikáról nem tudunk sokat azon kívül, hogy a JMS-en mutatták be a Toyota hibrid modellekbe (öntöltő és plug-in egyaránt) szánt új 1,5 és 2,0 literes négyhengeres benzineseit, amelyek kisebb helyigényük miatt laposabb orr kialakítását teszik lehetővé a formatervezőknek. A Corolla tanulmány bal oldalán két tansapka látható az első- és a hátsó sárvédő peremén, előbbi minden bizonnyal az áramcsatlakozó, utóbbi a benzinbetöltő-nyílás lehet.