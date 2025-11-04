Radikális váltás a Toyota ikonikus modelljeinél - ez teljesen váratlan

Nem kell senkinek bemutatni a Toyota Corolla kompaktot, a világ legnagyobb darabszámban értékesített autójánál hamarosan generációváltás jön. Ezt onnan tudjuk, hogy szakítva az eddigiekkel, a japánok tanulmányt készítettek arról, mire számíthatunk – minden bizonnyal azért, hogy ne a bemutató alkalmával sokkoljon az új nemzedék.
Sportos lesz a következő Toyota Corolla, a Hiace felettébb praktikus
Műszaki szempontból eddig is az élmezőnybe tartozott a Toyota Corolla, de megjelenését tekintve óvatosabban bántak vele, hiszen minden ízléshez megfelelő formát kellett készíteni az autónak – a nagy piacok mind megkapták a maguk változatát. Azonban úgy tűnik, a sikerhez ennyi már nem elég, ezért lendületes megjelenést készítenek az új nemzedéknek, a Japan Mobility Show-n bemutatott lépcsős hátú tanulmány formája kifejezetten sportos, éles peremek, meredeken emelkedő vonalak és látványos LED-es világítás jellemzi a karosszériát. Ezért a megjelenésért a Nizza mellett ED2 formatervező-stúdióban dolgozó mérnökök feleltek, akik megragadták a lehetőséget arra, hogy eltüntessék a klasszikus értelemben vett hűtőrácsot, messze hátrahúzták a szélvédőt, és kontrasztos fekete fényezéssel igyekeztek a valóságosnál laposabbnak láttatni a végeredményt. Nagy átmérőjű kerekek, látványos felnik teszik teljessé a sportos megjelenést. Jó látni, hogy a formatervezők nem akarják eltüntetni a külső tükröket és a hagyományos kilincsekre szavaznak.
Rendhagyó a beltér, nincs klasszikus műszerfal, helyette van egy kiemelt helyen lévő kormánykerék bajuszkapcsolók helyett a megfelelő pozícióban lévő kapcsolókkal, képernyő az anyósülés elé került. A két első ülés közötti asztalon helyezték el az irányváltó kapcsolót, ami egy autó-formájú egeret idéz, itt van még a motorindító nyomógomb és két indukciós telefontöltő is. Amíg a vezetőülés kis méretű fejtámlát kapott, a szükség esetén majdnem ággyá alakítható anyósülésnél széles, a fejet szundikálásnál is megtartó támaszt használnak. A technikáról nem tudunk sokat azon kívül, hogy a JMS-en mutatták be a Toyota hibrid modellekbe (öntöltő és plug-in egyaránt) szánt új 1,5 és 2,0 literes négyhengeres benzineseit, amelyek kisebb helyigényük miatt laposabb orr kialakítását teszik lehetővé a formatervezőknek. A Corolla tanulmány bal oldalán két tansapka látható az első- és a hátsó sárvédő peremén, előbbi minden bizonnyal az áramcsatlakozó, utóbbi a benzinbetöltő-nyílás lehet.
Noha már 2012 óta nem kapható Európában, a Hiace könnyű haszonjármű nekünk magyaroknak is jól ismert – gondoljunk csak a rendszerváltást követően a Mentőszolgálatnál rendszeresített példányokra. Japánban 2004 óta kínálják az aktuális modellt, amelyet hamarosan le fognak cserélni, a lehetséges utódot rögtön két karosszériával is megmutatták: a normál dobozos mellett a nyújtott, magas tetős kivitelt is kiállították a Japan Mobility Show-n. Új vonás a szögletes vonalvezetés a fényszórókat és a betűvel kiírt márkanevet magába foglaló panellel, a hátsó tolóajtó sínjének folytatásában elhelyezett kilincsek, a hátsó oszlop peremét elfoglaló hátsó lámpák. Új, hogy a magas tetős változatnál az első ajtó kerete is felszalad a tetőig, ennél a tanulmánynál a nagy méretű hátsó szélvédő monitort rejt, ami például reklámok sugárzására ad lehetőséget.
Leegyszerűsítették a műszerfalat, a kormány a fizikai kapcsolókat tartalmazó panellel együtt kiemelkedik a síkból, ami praktikus tárolók kialakítására ad lehetőséget. Központi képernyő helyett okostelefon-táblagéptartót kínálnak, hiszen az esetek többségében amúgy is a céges kütyüt használják a munka ügyből közlekedő sofőrök, egyébként a szélvédő tövében elhelyezett, az utasteret átérő képernyő tájékoztat. Megkönnyíti a raktér megpakolását, hogy a járda felőli oldalon – Japánban ez a bal oldal – a B oszlop a tolóajtó része, így nem csak hátulról, de oldalról is nagy nyíláson át lehet hozzáférni a belső térhez; a Renault Kangoo-nál már láttunk ilyen megoldást. Praktikus részlet, hogy a beltér alsó harmadát könnyen takarítható műanyag burkolattal borítják, így akár slaggal is könnyen takarítható a beltér.