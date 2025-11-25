Rádupláztak: közel 7 milliárdba kerül a világ legdrágább új autója!

Hétvégén a Las Vegas-i F1 Nagydíj keretében tartották azt az árverést, amelyen az RM Sotheby’s egy Gordon Murray S1 LM-et kínált megvételre – a hírverés kedvéért helikopterrel szállították körbe a kaszinóváros felett az autót. A legendás McLaren F1 modern megfelelőjéből csak 5 példányt készítenek, ezek közül is az elsőre lehetett licitálni. Végül 20,63 millió dollárnál ütötték le a kalapácsot, ami 6,84 millió Ft-nak felel meg, ezzel a világ legdrágább új autója lett a most értékesített S1 LM, messze lekörözve az eddigi rekordert, a 9 792 500 euróért, azaz 3,75 milliárd Ft-ért eladott Bugatti Chiron Profilée-t. Muszáj megjegyezni, hogy mindkét esetben nettó árakról van szó, amelyekre különféle adók és járulékok is hozzáadódnak.

Mindössze öt példányt építenek az S1 LM-ből, az 1-es alvázszámú lett a világ legdrágább autója

Fotó: Gordon Murray Automotive

700 lóerős és mindössze 957 kg tömegű a világ legdrágább új autója

Ezért az összegért az igazán különleges Gordon Murray S1 LM mellett még kiemelt gondoskodást is kap a vásárló. Egyfelől a konstruktőrrel személyesen beszélheti meg a pontos kialakítást, másfelől a háromszoros Indy 500-győztes Dario Franchitti fog külön oktatást adni neki arról, hogyan kell megfelelő módon vezetni az autót. De ez még nem minden, mert a jövőben elsőként őt keresik meg, kér-e a legendás konstruktőr jövőbeli autóiból, természetesen azokból is az 1-es alvázszámúra jelentkezhet be. Az autó fejlesztéséről egyedülálló, 500 oldalas könyvet is készítenek, amelyben természetesen a vásárló is megjelenik meg.

Gordon Murray a nyolcvanas években vitte sikerre a McLaren autóit a Formula-1-ben, majd ő készítette el az első, teljesen karbon karosszériás szuperautót, a McLaren F1-est. Miután ennek a versenyautó-változata 1995-ben megnyerte a LeMans-i 24 órás futamot, öt darab rendszámot F1 LM-et építettek – hivatalosan ezt az öt példányt élesztik újra a Gordon Murray S1 LM-mel. A Cosworth által készített 4,3 literes, V12-es szívómotor 700 lóerős teljesítményű, hatfokozatú kézi kapcsolású váltón keresztül hajtja a hátsó kerekeket, a sajt tömeg mindössze 957 kg. A kipufogórendszernek 18 karátos aranyból készítenek hővédő pajzsot, az utastér háromszemélyes – a vezető középen foglal helyet.

