Lelassult az elektromos átállás, benzinmotort kapnak a villanyautók!

Jól áll a Renault az elektromos átállás terén, legújabb retrós húrokat pendítő modelljeivel a belépő méretosztályban is már három villanyautót kínál, a kompakt Megane és az európai Év Autója címet bezsebelő Scénic egyterű is a maga nemében egészen jól muzsikál. Azonban az akkumulátoros-elektromos autók értékesítésének megtorpanása a franciákat is érinti, amire válaszul elképzelhetőnek tartják, hogy benzines hatótávnövelővel is elérhetővé teszik a villanyautókat.

A 2028-tól érkező új Renault villanyautóknál már elérhető lesz a hatótávnövelő, de lehet, hogy nem kell addig várni

Fotó: Renault

Még mindig az elektromos átállásban hisz a Renault, de biztosra akar menni

Ehhez ráadásul nem is kell nagyon messzire mennie, hiszen a saját beszállítója, a kínai Geely-vel közös Horse Powertrain nemrég olyan hatótávnövelőt prezentált Future Hybrid System néven, amelyet a villanyautók hajtómotorja/töltőelektronikájának a helyére be lehet építeni, azaz nem kíván különösebb átalakítást a karosszéria oldaláról - a kocsi orrán azonban nagyobb szellőzőnyílásokat kell vágni a benzinmotor hűtési igénye miatt. A Horse Powertrain kétféle FHS rendszert készített, az egyiknél 1,0 literes háromhengeres, a másiknál 1,5-ös négyhengeres benzinmotor fejleszti az áramot, ezek így az AmpR Small (Renault 5, Renault 4 és Twingo) és a CMF-B (Megane és Scénic) műszaki alapra épülő autóknál is bevethetőek.

Elképzelhető, hogy a költségszámítások alapján nem vesződnek az aktuális modellek átalakításával, csak a következő generációs, 2028-ra ígért villanyautókba kerül majd be a hatótávnövelős megoldás. Mindenesetre sokat elárul a Future Hybrid System célcsoportjáról, hogy az azoknál használt benzinmotorokat a spanyolországi Valladolid-ban készítik, valószínűleg nem a kínai piacra céloznak a megoldással...