Elhunyt a Renault-Nissan Szövetség és a Dacia Logan atyja, Louis Schweitzer

83 éves korában elhunyt Louis Schweitzer, a Renault legendás vezetője. Az 1986 óta a cégnél dolgozó üzletembert 1992. májusában nevezték ki elnök-vezérigazgatónak. Az irányítása alatt véglegesítették a Renault-Volvo fúzióról szóló megállapodást (1993. szeptember), amelyet azonban a svéd cég részvényesei nem fogadtak el (1993. december). Pozícióját megőrizte a Renault privatizálását (1994. július) követően is.

Louis Schweitzer 23 évig dolgozott a Renaultnál, ebből 13 alatt elnök-vezérigazgatóként irányította azt

Fotó: Renault

A Dacia Logan tette globális céggé a Renault-t

Stratégiai megállapodást köt a General Motorssal (1996. december) könnyű haszonjárművek fejlesztésére, az ő irányítása alatt vették fel a céghez Carlos Ghosn-t (1996. december), akinek a segítségével létrejön a Renault-Nissan Szövetség (1999. március), neki köszönhetjük az 5000 eurós népautó projektet (1998. november), amelynek keretében belül megvásárolták a Dacia márkát (1999. július). 2000 áprilisában vásárolja meg a Renault a dél-koreai Samsung Motors márkát, pár nappal később értékesíti a Renault Trucks céget a Volvo Trucks-nak. A Renault Agriculture üzletágat 2003 februárjában értékesítik a Claas-nak.

A Renault X90-es projekt eredménye lett a Dacia Logan

2003 júliusában megveszik a marokkói SOMACA gyárat az X90 projekt miatt, 2004 márciusában megalapítják a Renault Pars-t Iránban, gyárt építenek Moszkvában (2005 áprilisában kezdi meg a termelést az Avtoframos), licenc-megállapodást kötnek a Mahindrával (2005 február). A Dacia Logan 2004 szeptemberében debütál. 2005 áprilisában adja át az elnök-vezérigazgatói teendőket utódának, Carlos Ghosn-nak, ekkor az igazgatótanács elnökének nevezik ki, ezt a pozícióját 2009-ig tartja meg. 2013-ban kapja meg a francia Becsületrendet, egyéb szerepvállalásai mellett 2014-2017 között a PSA Csoport beruházásokért felelős főbiztosa volt. Louis Schweitzer irányítása alatt lett a francia állami kézben lévő autógyártóból globálisan márka, igaz, eközben Franciaországban a Renault-alkalmazottak száma közel 86 ezerről kicsivel több mint 42 ezerre csökken.

