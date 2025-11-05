Hivatalosan november 6-án mutatják be a Renault Twingo E-Tech Electric villanyautót, azonban már most felkerültek az internetre az újdonság fényképei. Mivel már alaposan tanulmányozták a miniautót, túlságosan nagy meglepetés nincs, illeszkedik a Renault 5 és Renault 4 által megkezdett retrós vonalba a belépő villanyautó megjelenése.

A Renault Twingo E-Tech Electric a legjobb bizonyíték arra, hogy olcsó villanyautó is lehet stílusos

Fotó: Renault

20 000 euró alatti indulóárat ígért a Renault

Annyiból is ismétli magát a történelem, hogy a kiszivárgott képeken az eredeti Twingo első szériáinál elérhető Indiánsárgához nagyon hasonló fényezést látunk, várhatóan a többi szín is a kilencvenes évek elejét idézi majd. Új elem, hogy a hátsó lámpa a fényszórót idézi, illetve hogy az autó négy sarkán könnyen cserélhető, a parkolási sérülések nagy részét kivédeni képes fekete betétet helyeznek el.

A műszerfalon nincsenek színes kapcsolók, cserébe a külső szín jelenik meg a műszerfal díszbetétjén, viszonylag kicsi az érintőképernyő, cserébe három tekerővel lehet szabályozni a szellőzést. A tetőkárpitba a stilizált típusnév betűit nyomják mintaként. A képek alapján megtartják az első két generációnál Twingo-jellegzetességnek számító sínen tologatható hátsó ülést, amivel a rövid karosszériában az utasoknak vagy a csomagoknak lehet egy kicsit több helyet szorítani.

Szlovéniában, a Novo Mesto-ban található autógyárban indul hamarosan a sorozatgyártás, aminek időpontját arról lehet majd észre venni Magyarországon, hogy kamionszámra viszik majd a Renault Twingo E-Tech Electric modelleket Nyugat-Európa felé. Kérdés, mi lesz a Dacia Spring sorsa, ha tudják tartani a 20 000 euró alatti indulóárat, könnyen lehet, hogy a vásárlók inkább a stílusosabb francia alternatívát választják majd. Már csak kettőt kell aludni a hivatalos leleplezésig, akkor lesznek majd pontos számok a műszaki oldallal és a vételárral kapcsolatban is.

